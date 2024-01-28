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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم.. تنويه هام من الأرصاد وسقوط أمطار في هذه المدن

الأرصاد والطقس اليوم
الأرصاد والطقس اليوم - أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد الموافق 28 يناير، ليكون طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار 


وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

ونوهت هيئة الأرصاد، بأنه اعتبارا من غد الاثنين الموافق 29 يناير، تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة ،السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، جنوب سيناء 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7 درجة، جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجة.

من جانبها أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على مدار هذا الأسبوع، مع وجود المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار بمعدل من درجة لـ درجتين.

منخفض جوي

من المتوقع مع يومي الثلاثاء والأربعاء أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية خلال فترة النهار  بسبب تعمق المنخفض الجوي، مع وجود زيادة في كميات الأمطار.

أسبوع شتوي

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الأسبوع يسجل أقل درجات حرارة حتى الآن، معقبة: “أسبوع شتوي بامتياز”، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار وارتداء الملابس الشتوية.
 

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