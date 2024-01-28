تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على هذه المناطق خلال ساعات .. فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "بداية من الغد وحتى بداية الأسبوع القادم، سيكون هناك حالة من التقلبات الجوية بسبب منخفض قطبي أول مرة يأثر على مصر في شتاء هذا العام".

وأضافت مدير مركز الإشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمقدار درجتين، فضلا عن نشاط الرياح".

وأشارت: "متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة وستستمر من الغد وحتى نهاية الأسبوع"، مضيفه: "سقوط الأمطار ستكون على السواحل الشمالية بداية من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وستكون متوسطة إلى غزيرة"، لافته: "القاهرة سيكون لها نصيب من الأمطار لكن ستكون أقل حدة من المناطق الشمالية وهذا بداية من غدا الاثنين".