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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصغرى بالقاهرة 12.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 12
العاصمة الإدارية 16 11
6 أكتوبر 16 11
بنهــــا 16 12
دمنهور 15 11
وادي النطرون 16 11
كفر الشيخ 16 12
المنصورة 16 12
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 16 12
طنطا 17 11
دمياط 17 12 
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 17 11
السويس 16 11
العريش 18 10
رفح 17 9
رأس سدر 20 10
نخل 15 4
كاترين 11 1
الطور 20 13
طابا 16 12
شرم الشيخ 21 14
الإسكندرية 16 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 16 11
السلوم 17 11
سيوة 18 9
رأس غارب 20 12
الغردقة 21 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 22 14
شلاتين 22 15
حلايب 22 16
أبو رماد 24 16 
رأس حدربة 23 17
الفيوم 17 8
بني سويف 18 7
المنيا 19 7
أسيوط 19 6
سوهاج 20 8
قنا 20 9 
الأقصر 21 9
أسوان 22 10
الوادي الجديد 20 8
أبوسمبل 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 28 18
المدينة المنورة 24 13 
الرياض 23 15
المنامة 22 18
أبوظبي 25 18
الدوحة 24 17
الكويت 19 11
دمشق 11 4
بيروت 15 11
عمان 9 4
القدس 10 4
غزة 16 11
بغداد 19 7
مسقط 26 20
صنعاء 25 11
الخرطوم 29 15
طرابلس 18 8
تونس 18 9
الجزائر 18 8
الرباط 23 7
نواكشوط 32 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 4 1-
إسطنبول 5 3
إسلام آباد 19 7
نيودلهي 21 12 
جاكرتا 31 25
بكين 5 5-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 12 3 
أثينا 8 4
روما 14 0
باريس 12 8
مدريد 16 6
برلين 9 1
لندن 14 9
مونتريال 2- 13-
موسكو 2- 3-
نيويورك 5 2-
واشنطن 8 0
أديس أبابا 25 12

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