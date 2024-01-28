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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طقس اليوم .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وتحذر من الأمطار

لما الشتاء يدق البيبان.. منخفض جوي يهدد بسقوط أمطار.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس اليوم وخلال الساعات القادمة، وتنوية من هيئة الأرصاد، وحالة الطقس من امطار متفاوته الشدة ونشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد مؤكدة انه طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

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