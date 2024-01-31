الصغرى 6 | الأرصاد تعلن خبرًا عاجلا للجميع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الخميس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ، شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد .



وتوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



كما توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة .



وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .



بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى



القاهرة 15 08

العاصمة الادارية 15 07

6 اكتوبر 15 06

بنهــــا 15 08

دمنهور 15 08

وادى النطرون 15 07

كفر الشيخ 14 08

المنصورة 14 08

الزقازيق 15 09

شبين الكوم 15 08

طنطا 14 08

دمياط 15 07

بورسعيد 16 09

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01-

كاترين 09 03-

الطور 18 08

طابا 14 07

شرم الشيخ 19 12

الاسكندرية 15 08

العلمين الجديدة 14 08

مطروح 15 08

السلوم 13 08

سيوة 13 04

رأس غارب 18 11

الغردقة 18 10

سفاجا 18 10

مرسى علم 19 10

شلاتين 22 14

حلايب 21 13

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 21 15

الفيوم 15 07

بني سويف 15 06

المنيا 14 04

أسيوط 15 04

سوهاج 15 05

قنا 17 06

الأقصر 16 06

أسوان 17 08

الوادى الجديد 18 04

أبوسمبل 17 08

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 25 13

المدينة 22 09

الرياض 28 10

المنامة 24 19

أبوظبى 28 21

الدوحة 25 20

الكويت 22 09

دمشق 11 02

بيروت 13 10

عمان 07 04

القدس 09 04

غزة 15 11

بغداد 15 07

مسقط 27 23

صنعاء 26 09

الخرطوم 25 12

طرابلس 16 08

تونس 18 11

الجزائر 15 06

الرباط 22 06

نواكشوط 34 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 06 05-

إسطنبول 09 03

إسلام آباد 15 04

نيودلهى 19 10

جاكرتا 30 25

بكين 01- 08-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 16 04

أثينا 13 00

روما 14 03

باريس 11 04

مدريد 19 05

برلين 08 03

لندن 10 05

مونتريال 03 04-

موسكو 03 01-

نيويورك 09 05

واشنطن 13 05

أديس أبابا 25 12