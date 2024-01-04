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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تحدث منذ 25 عاما.. هذه الدولة تسجل أبرد ليلة في يناير

لم تحدث منذ 25 عاما..
لم تحدث منذ 25 عاما.. هذه الدولة تسجل أبرد ليلة في يناير

في ظروف مناخية لم تشهدها منذ 25 عامًا وتؤثر أيضًا على فنلندا والنروج المجاورتين، سجلت السويد، أدنى درجة حرارة في شهر يناير على أراضيها حيث بلغت 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال. 

وبشان التفاصيل، قال ماتياس ليند، من وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية لوكالة “فرانس برس”: "لوضع الأمور في نصابها الصحيح، هذه أدنى درجة حرارة تشهدها السويد في يناير منذ عام 1999".

وأضاف ليند بشأن درجة الحرارة التي قيست في محطة كفيكيوك أنرياركا في الجزء الشمالي من السويد أن هذه أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في هذا الموقع الدقيق منذ بدء القياسات في الموقع عام 1888.

وأظهر مقياس الحرارة في عدة محطات أخرى في شمال السويد، كما هي الحال في لابلاند، درجات حرارة أقل من -40 درجة مئوية، الأربعاء.

وتابع ليند على الموقع الإلكتروني لمجموعة تلفزيون السويد مازحًا: "لقد طلبت وجبة جاهزة بالأمس، وبعد 30 دقيقة من المشي، تجمدت الكولا".

وعلى الرغم من أن المنطقة معتادة على درجات حرارة منخفضة للغاية، إلا أن موجة البرد الأخيرة أجبرت شركات الحافلات المحلية على تعليق أنشطتها وأعلنت شركة السكك الحديد المحلية "Vy"، الثلاثاء، أنها ألغت جميع القطارات المتجهة شمال مدينة أوميو لعدة أيام.

السويد 


وتشهد حركة السكك الحديد أيضًا اضطرابات في فنلندا المجاورة حيث تم تسجيل رقم قياسي موسمي قدره -38.7 درجة مئوية مساء الثلاثاء في منطقة شعب السامي.

 شهدت مدينة تامبيري في الجنوب الغربي تجمد أنابيب المياه، مما أدى إلى انقطاع المياه عن حوالى 300 شخص الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وفي هلسنكي، حيث تبلغ درجات الحرارة حوالى -15 درجة مئوية، لم يسبب البرد القارس الذي تنبأت به خدمات الأرصاد الجوية في الأيام المقبلة اضطرابات.

وقالت شابة من العاصمة وهي ترتدي سترة شتوية سوداء سميكة وقلنسوة  لوكالة “فرانس برس”: "أحب ذلك حقا، كل شيء يتوقف على الحالة الذهنية، على ما أعتقد، الأمر يحتاج إلى ملابس دافئة".

ووفقًا لمعهد الأرصاد الجوية النروجي، فإنه من المتوقع أيضًا حدوث موجة برد شديدة في نهاية الأسبوع في النروج حيث يمكن أن تنخفض في العاصمة أوسلو درجات الحرارة إلى -27 درجة مئوية في نهاية هذا الأسبوع.

كما تسبب تساقط الثلوج بغزارة شديدة في حدوث فوضى في جنوب البلاد، حيث أغلقت المدارس وألغيت رحلات الطيران.

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السويد ظروف مناخية يناير وكالة الأرصاد الجوية

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