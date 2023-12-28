حمى جديدة تنتشر في السويد ..تعرف على أعراض الإصابة

انتشرت حمى الببغاء في السويد مع مخاوف من احتمال انتشار المرض على نطاق أوسع، حيث تم الإبلاغ منذ سبتمبر عن 25 حالة إصابة بالمرض منها 12 حالة في شهر ديسمبر فقط ،وتم تسجيل حالات العدوى في 8 مناطق في جميع أنحاء البلاد، وكانت معظم الحالات في فاسترا جوتالاند وكالمار، وفقًا لوكالة الصحة العامة السويدية Folkhälsomyndigheten



ماهي حمى الببغاء؟

وحمى الببغاء مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي حاد والتهاب السحايا، كما أنه يشكل خطرا كبيرا على الأجنة بنسبة 80 بالمئة وعلى الأمهات بنسبة 8 بالمئة.

علاوة على ذلك قد لا يُحدث أي تغيرات في الجسم ويختفي من تلقاء نفسه في بعض الأوقات، لكن في أوقات أخرى يُسبب التهاب رئوي، وتتراوح فترة حضانة المرض قبل ظهور أي علامات وأعراض تدل على الإصابة به بين 5 إلى 19 يوم.



وينتقل المرض بشكل رئيسي من الطيور إلى البشر عن طريق استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء من فضلات الطيور البرية المصابة، ووفقا لصحيفة "التلغراف"، قال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا: "قد يكون انتقال العدوى من إنسان إلى آخر أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا".



أعراض الإصابة بحمى الببغاء



يمكن أن تختلف أعراض حمى الببغاء وشدتها بشكلٍ كبير، وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص ،ربما يصاب البعض الآخر بعدوى خفيفة جدًا.



أعراض حمى الببغاء:

حمى.

قشعريرة.

آلام في العضلات.

السعال.

فقدان الشهية والغثيان والقيء.

صداع الرأس.

التعرق.

التهاب رئوي حاد.

صعوبة التنفس.

التهاب الحلق.



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ألم في الصدر، ولكن يحدث في حالات نادرةٍ.

الرعاف -نزيف الأنف المتكرر.

آلام في البطن.

بطء شديد في معدل ضربات القلب.

الالتهاب الكبدي.

طفح جلدي على الوجه.

حساسية للضوء.



علاج حمى الببغاء:

قد يساعد العلاج فى الحد من الوفيات ولكن ليس للقضاء على العدوى، يتناول الأشخاص المصابون المضادات الحيوية لعلاج العدوى، ويتحسن المعظم إذا بدأوا تناول العلاج بعد مدة وجيزة من الأعراض.