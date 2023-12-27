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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعراضه صادمة.. متحور كورونا الجديد يثير قلق العالم

أعراض متحور كورونا
أعراض متحور كورونا الجديد

تسبب ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي أطلق عليه “gn1” في إعلان حالة التأهب بالعديد من الدول، وإثارة حالة من القلق عالميا، خصوصا بعد أن قال الدكتور سكوت روبرتس، اختصاصي الأمراض المعدية، إن المتحور الجديد ناتج عن عدد كبير من الطفرات وليس كما حدث عندما انتقلنا من متغير XBB.1.5 أو أوميكرون إلى "أيريس" EG.5، من خلال طفرة واحدة أو اثنتين، منوها بأن هذه التحولات الهائلة مثيرة للقلق.

 

ونستعرض فى هذا التقرير أعراض متحور JN.1 الجديد لكورونا ومعدل انتقاله وشدته، وما يجب على الناس الحذر منه عند ظهور علامات مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات أو الجسم والصداع والحمى والسعال وصعوبة التنفس. 

وتشير أخر بيانات منظمة الصحة العالمية إلى ان متغير كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86، ويحتوي BA.2.86 على إجمالي 20 طفرة من بروتين سبايك، وهو ما شكل مصدر قلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة لأن بروتين سبايك يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المصاب ويقال إن JN.1 لديه تغيير واحد عن BA.2.86.

ووفقا لخبراء في مجال الصحة الفيروسية فإن أعراض متغير كورونا الجديد JN.1 تشمل التالي:

تتشابه أعراض هذا المتحور الفرعي مع أعراض فيروس كورونا بشكل عام ويمكن أن تتراوح ما بين تأثيرات خفيفة إلى شديد الخطورة.

كما تشتمل الأعراض على السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات أو الجسم وفقدان حاستي الشم والتذوق والصداع.

ويؤكد خبراء الصحة أن "gn1" يميل إلى التسبب في أعراض مثل سيلان الأنف والعطس والسعال الجاف، وبالتالي تكون هناك صعوبة في التمييز بينه وبين الإنفلونزا أو نزلات البرد.

متحور كورونا الجديد متحور JN1 أعراضه الأنفلونزا العطس السيلان الأنف

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