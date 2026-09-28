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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فاطمة عنتر تلتقي واعظات دورتي الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

زارت الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، اليوم، الواعظات المشاركات في دورتي الحاسب الآلي رقمي (239) و(240) بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لبرامج تأهيل وتدريب الواعظات، وحرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية مهاراتهن ورفع مستوى كفاءتهن.

وخلال الزيارة، التقت الدكتورة فاطمة عنتر بالواعظات المشاركات في الدورتين، واطلعت على طبيعة البرنامج التدريبي والمهارات التي تحصل عليها المشاركات، كما استمعت إلى آرائهن وانطباعاتهن بشأن مدى استفادتهن من التدريب، وما يقدمه من مهارات عملية تساعدهن على التعامل مع الحاسب الآلي والتطبيقات والوسائل الرقمية الحديثة.

وأكدت اللقاءات أهمية امتلاك الواعظات للمهارات الرقمية، باعتبارها من الأدوات المهمة التي يمكن توظيفها في مجالات العمل الدعوي والتوعوي، بما يتيح لهن الاستفادة من التقنيات الحديثة في إعداد المحتوى والتواصل والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، فضلًا عن تعزيز قدراتهن على مواكبة متطلبات العمل في ظل التحول الرقمي.

وأعربت الواعظات المشاركات عن تقديرهن للاهتمام الذي توليه وزارة الأوقاف ببرامج تأهيلهن وتنمية قدراتهن، وما توفره من فرص تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة، مؤكدات أهمية الاستفادة من تلك البرامج في تطوير مستوى أدائهن وتطبيق المهارات التي اكتسبنها في مجالات عملهن.

وتأتي زيارة الدكتورة فاطمة عنتر في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المستمر بتأهيل الواعظات والارتقاء بقدراتهن العلمية والمهارية، إلى جانب توفير بيئة تدريبية تسهم في تطوير أدائهن الدعوي والتوعوي، بما يتواكب مع المستجدات ومتطلبات العمل المعاصر.

وزارة الأوقاف أسامة الأزهري فاطمة عنتر الواعظات أكاديمية الأوقاف الدولية

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