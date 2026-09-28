مجمع البحوث الإسلامية يناقش شبهات المستشرقين حول ترتيب سور القرآن الكريم

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين، عقب صلاة المغرب، الملتقى الثامن من سلسلة لقاءات «شبهات وردود»، بمدينة البعوث الإسلامية، ضمن فعاليات برنامج «منبر الوعي»، الذي تشرف عليه اللجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع.

وتقام الفعالية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ويحمل الملتقى عنوان «شبهات المستشرقين والحداثيين حول ترتيب سور القرآن الكريم»، ويحاضر فيه الدكتور عبد الفتاح محمد خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر، فيما يتولى إدارة اللقاء الشيخ الحسيني القاضي، عضو الأمانة المساعدة للجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع.

ويتناول اللقاء مجموعة من القضايا المرتبطة بترتيب سور القرآن الكريم، وفي مقدمتها أوجه الإعجاز في الترابط بين خواتيم السور ومطالع السور التي تليها، مع توضيح أن ترتيب القرآن الكريم توقيفي، سواء على مستوى السور أو الآيات.

التشكيك في قدسية القرآن الكريم

كما يناقش الملتقى أبرز الآراء التي طرحها المستشرقون والحداثيون بشأن ترتيب سور القرآن الكريم، مع عرض ما تتضمنه هذه الطروحات من مغالطات وأوجه قصور، وتوضيح ما يراه المنظمون من محاولات تستهدف التشكيك في قدسية القرآن الكريم ومكانته، وما يرتبط بذلك من تأثيرات على هوية الأمة ومقومات عقيدتها.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية لتعزيز الوعي الديني لدى الشباب، ومواجهة الشبهات والمفاهيم غير الدقيقة من خلال مناقشات علمية تستند إلى المنهج الأزهري وأصول البحث والتحقيق، بما يساعد على تقديم فهم سليم للقضايا المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه، والابتعاد عن القراءات المجتزأة والأحكام القائمة على تصورات غير دقيقة.