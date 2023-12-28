احذروا| آلام القلب النفسي تسبب الوفاة.. علامات تحذيرية تعرف عليها

يعاني كثير من الناس من الألم في منطقة الصدر أو القلب.. ويعتبر ألم القلب أحد الاعراض الشائعة للعديد من المشاكل النفسية، فقد يؤثر الضغطٍ العصبي الشديد على الصحة النفسية ويؤدي إلى الشعور بألم القلب النفسي علاوة على ذلك فإن أكثر ما قد يسبب ألم القلب النفسي، هي هرمونات الإجهاد والتوتر مما، تحدث ضموراً في عضلة القلب ،وعلى الرغم من وجود كل تلك الأعراض الظاهرة، إلّا ان الفحوصات تأتي بنتائج معاكسة وخالية تماماً من أي مشكلة على صعيد صحة القلب،وفى هذا التقرير نرصد علامات وأعراض ألم القلب النفسي وفقا لموقع Webmd

علامات وأعراض آلام القلب النفسي:

أوجاع مفاجئة في منطقة الصدر خصوصاً لجهة القلب والتي تشبه الوخز، والتي يمكن ان تستمرّ لفترةٍ ويلة او تختفي وتعود في مدة زمنية قصيرة.

قد تعانون من بعض الاعراض المشابهة لأمراض القلب، كخفقان القلب، التعرّق الزائد، الرعشة وغيرها،فرط نشاط الجهاز اللاارادي.

الشعور بعدم انتظام ضربات القلب، وضعف جهاز المناعة،وانخفاض دقات القلب، والإصابةبالالتهابات مما يؤدي لزيادة علامات الالتهاب مثل البروتين التفاعلي C، والتي تعد من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية



يؤدي الاكتئاب لتحفيز تفاعل الصفائح الدموية، كما يؤدي الاكتئاب للإصابة بالنوبات القلبية أو جلطات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.



تؤدي الإصابة بقصور القلب والاكتئاب إلى زيادة خطر الوفاة،ويسبب الإجهاد ارتفاع ضغط الدم، وتلف الشرايين، ويتطور مرض الشريان التاجي لدى الأشخاص السليمين عند إصابتهم بالاكتئاب.

علاج ألم القلب النفسي:

كشف طبيب القلب وعمل الفحوصات