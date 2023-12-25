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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة العالمية تحذر من مادة نستخدمها يومياً.. تسبب السكر والسكتات الدماغية

مخاطر المحليات الخالية
مخاطر المحليات الخالية من السكر

حذرت منظمة الصحة العالمية عبر منصاتها الرسمية من استخدام المحليات الخالية من السكر حيث انها تسبب امراض خطيرة، وأوصت بأن تكون الجرعة اليومية أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية من هذه السكريات، وأقل من 5% أفضل، بمعنى أنه بالنسبة لشخص يستهلك 2000 سعرة حرارية يومياً سيكون أقل من 50 غراماً من السكر أو الأفضل من ذلك، أقل من 25 غراماً من السكر، على التوالي.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بأن تكون الجرعة اليومية أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية من هذه السكريات، وأقل من 5% أفضل، بمعنى أنه بالنسبة لشخص يستهلك 2000 سعرة حرارية يومياً سيكون أقل من 50 غراماً من السكر أو الأفضل من ذلك، أقل من 25 غراماً من السكر، على التوالي.

وصرح الدكتور جيسون مونتيز، عالم متخصص في التغذية والسمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي في منظمة الصحة العالمية، بأن المحليات الخالية من السكر لا تساعد في إنقاص الوزن، بل يمكن أن تسبب أمراضاً مزمنة أو خطيرة عند استخدامها على المدى الطويل.

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وأوضح أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تشمل كلاً من المحليات الفردية وما يسمى المحليات الطبيعية والصناعية، لأن جميع المحليات، بما يشمل السكر، تستخدم نفس المسار البيولوجي عندما يتعلق الأمر بكيفية الشعور بالمذاق الحلو وبالتالي فإن كيفية استخدامها يمكن أن تؤثر على وزن الجسم وخطر الإصابة بالأمراض.

وأضاف أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تهدف إلى منع تطور المرض، وليس لعلاج أو إدارة المرض الموجود بالفعل بما يشمل مرض السكري، مشيراً إلى أن تقديم توصيات للوقاية من المرض يختلف تماماً عن تقديم توصيات للتعامل والسيطرة على المرض. لذلك يجب مراجعة الأدلة المختلفة وإجراء تقييم مختلف من حيث المخاطر والفوائد المحتملة.

وأكد الدكتور مونتيز أن السكر الأبيض يشكل خطراً صحياً كبيراً، فإن ما يعنيه علماء منظمة الصحة العالمية هو السكريات الحرة أو ما يشير إليه الآخرون غالباً بالسكريات المضافة.

وقال الدكتور مونتيز: إذا كان الشخص يستخدم المحليات غير السكرية كوسيلة للتحكم في وزن الجسم أو لتحسين صحته، فربما لا يحصل على النتائج التي يأمل فيها، حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن استخدام المحليات غير السكرية على المدى الطويل قد لا يساعد في التحكم في وزن الجسم وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية.

وأضاف مونتيز: يمكن تقليل تناول السكر دون استخدام محليات غير سكرية عن طريق تقليل الحلاوة الإجمالية للنظام الغذائي.

وأفاد بأنه يمكن اختيار الأطعمة، التي تحتوي على السكريات الطبيعية مثل الفاكهة عندما يحتاج الشخص إلى تناول طعام حلو المذاق ويمكن  استبدال المشروبات المحلاة بالماء أو المشروبات غير المحلاة بداية رائعة وبداية سهلة ،يمكن اختيار الأطعمة، التي تحتوي على السكريات الطبيعية مثل الفاكهة عندما يحتاج الشخص إلى تناول طعام حلو المذاق، مؤكداً أن اتباع تلك الخطوات، ربما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأشياء الحلوة بمرور الوقت.

كما أكد أن الأفراد المصابين بالسكري يمكنهم التعامل مع حالتهم المرضية دون استخدام المحليات الخالية من السكر، مضيفا أن مثل هذه القرارات يجب ألا يتم اتخاذها على أساس فردي وبالتشاور مع الطبيب المعالج فقط.

الصحة العالمية تحذر من المحليات الخالية من السكر السكر القلب السكتات الدماغية

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