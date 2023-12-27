عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضي القلب والشرايين| احترسوا من الشتاء.. نصائح للوقاية من الجلطات وتوقف العضلة المفاجئ

مرضى القلب
مرضى القلب

يواجه المصابون بأمراض القلب والشريان التاجي، عددًا من المخاطر الصحية أثناء الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث يكونون عرضة للذبحة الصدرية والنوبات القلبية نتيجة نقص الأكسجين في عضلة القلب، لأن درجة الحرارة المنخفضة ترفع  ضغط الدم وتؤدي إلى حدوث تسارع في ضربات القلب ،وتزيد من التعرض إلى تخثر الدم و إحتمالية الوفاة .. لذلك من الضروري الأخذ بالتدابير الوقائية اللازمة في فصل الشتاء, والتي نريدها في هذا التقرير وفقا لموقع Medicalxpress.


نصائح لمرضى القلب في الشتاء:

- يجب على مرضى القلب التأكد من لِبس الملابس الدافئة، وتغطية الرأس، واليدين جيدًا، ولكن عند وجود ضرورة للخروج ،وعدم التعرض للطقس البارد مباشرةً، ولفتراتٍ طويلة.

- الحرص على تناول السوائل الدافئة في الشتاء خاصه الشاي الأخضر لإحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب.

- فى فصل الشتاء يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية، والذبحة الصدرية، وفشل القلب، ومن الممكن أنّ يؤدي للموت ،لذا عدم التعرض للإجهاد الشديد مثل؛ المشي بسرعة والتعرض لتيارات باردة خلال انخفاض درجات الحرارة.

- تحتوي فاكهة الرمان على مركبات قوية مضادة للأكسدة تساعد على خفض ضغط الدم، وعكس تأثير حالة تصلب الشرايين.

-يمكن اللجوء إلى استخدام بعض المكملات الغذائية كالأحماض الدهنيةأوميغا 3.

-الحرص على تناول الأسماك، إذ تساعد على تقليل الالتهابات المرتبطة بتصلب الشرايين.

txt

4 أعشاب خطر على مرضى القلب .. اعرفها

txt

لو عايز تحافظ عليها من التلف ..عادات وأطعمة صحية تحمي الكلى

txt

علامات غير متوقعة تشير إلى التهاب المرارة الحاد.. انتبهوا لهذه الأعراض

txt

يزداد ألمه في الشتاء|خشونة الركبة مرض الكبار والصغار..تعرف على طرق الوقاية

ـ الحصول على لُقاح الأنفلونزا، إذ من الممكن خلال فصل الشتاء أنّ يتعرض أي شخص للإصابة بالإنفلونزا ، والتي تشكل عامل خطر على مرضى القلب، كما يجب التحدث مع الطبيب لوصف العلاج المُناسب.

-يجب إعطاء النفس القدر الكافي من الراحة عند أداء أي مهام تجهد الجسد، وأخذ فترات متقطعة من الراحة بين النشاط المبذول لضمان عدم إجهاد الجسد.

-التدخين يضاعف خطر الإصابة بأزمات قلبية في فصل الشتاء لما يسببه من عبء إضافي وإجهاد للقلب،لذا يجب عدم التدخين للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

ـ التحدث مع الطبيب في حالة وجود حالات صحية معينة مثل؛ مرض السكري، أو أمراض في القلب، واستشارته بخصوص ممارسة التمارين الرياضية في الطقس البارد.

ـ تعلم الأشخاص المرافقين للمريض في البيت الإنعاش القلبي الرئوي مما يضاعف فرص النجاة بعد تعرض الشخص بشكلٍ مفاجىء للسكتة القلبية،وبعدها الإتصال بالإسعاف على الفور.

ـ للمحافظة على حرارة الجسم، الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد الشديدة، وقد يكون ذلك من خلال غسل اليدين بشكل متكرر خلال اليوم.

تجنب ملامسة الوجه لمنع وصول فيروس المرض للعينين والفم فضلاً عن تدفئة الرأس والقدمين، كما ينصح بلقاح ضد الإنفلونزا ولكن بعد استشارة الطبيب.

مر ضى القلب النوبات القلبية الأكسجين الذبحة الصدرية الشتاء درجات الحرارة المنخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

طبيب يحذر من مرض منتشر في الشتاء ..قد يسبب الوفاة

صحية ومفيدة للأطفال.. أسهل طريقة لعمل صينية الرقاق بالخضار

سريع الانتشار| احذروا متحور كورونا "jn1 "الجديد .. تعرف على أعراضه

طبق الشتاء المفضل.. طريقة عمل شوربة الشعرية بالخضار بمذاق شهي

احذر.. كتم العطس يعرض حياتك للخطر |أبرزها نزيف المخ

مشروب شتوي فوائده للجسم غير متوقعة .. احرصوا على تناوله

تقرحات الفم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. احذر

أكلة الأطفال المفضلة .. طريقة عمل برجر ستيك بصوص الجريفي

ترشيحاتنا

إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاص

الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة عامة لمدينة دمياط للأثاث

لمرضي القلب والشرايين| احترسوا من الشتاء.. نصائح للوقاية من الجلطات وتوقف العضلة المفاجئ

السفير الروسي في القاهرة يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة العام الجديد

أبرزها تعديل "ضريبة الدخل".. قوانين اقتصادية أقرها مجلس النواب عام 2023

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وذروة التقلبات الجوية بهذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ