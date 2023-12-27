لمرضي القلب والشرايين| احترسوا من الشتاء.. نصائح للوقاية من الجلطات وتوقف العضلة المفاجئ

يواجه المصابون بأمراض القلب والشريان التاجي، عددًا من المخاطر الصحية أثناء الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث يكونون عرضة للذبحة الصدرية والنوبات القلبية نتيجة نقص الأكسجين في عضلة القلب، لأن درجة الحرارة المنخفضة ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى حدوث تسارع في ضربات القلب ،وتزيد من التعرض إلى تخثر الدم و إحتمالية الوفاة .. لذلك من الضروري الأخذ بالتدابير الوقائية اللازمة في فصل الشتاء, والتي نريدها في هذا التقرير وفقا لموقع Medicalxpress.



نصائح لمرضى القلب في الشتاء:

- يجب على مرضى القلب التأكد من لِبس الملابس الدافئة، وتغطية الرأس، واليدين جيدًا، ولكن عند وجود ضرورة للخروج ،وعدم التعرض للطقس البارد مباشرةً، ولفتراتٍ طويلة.

- الحرص على تناول السوائل الدافئة في الشتاء خاصه الشاي الأخضر لإحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب.

- فى فصل الشتاء يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية، والذبحة الصدرية، وفشل القلب، ومن الممكن أنّ يؤدي للموت ،لذا عدم التعرض للإجهاد الشديد مثل؛ المشي بسرعة والتعرض لتيارات باردة خلال انخفاض درجات الحرارة.

- تحتوي فاكهة الرمان على مركبات قوية مضادة للأكسدة تساعد على خفض ضغط الدم، وعكس تأثير حالة تصلب الشرايين.

-يمكن اللجوء إلى استخدام بعض المكملات الغذائية كالأحماض الدهنيةأوميغا 3.

-الحرص على تناول الأسماك، إذ تساعد على تقليل الالتهابات المرتبطة بتصلب الشرايين.

ـ الحصول على لُقاح الأنفلونزا، إذ من الممكن خلال فصل الشتاء أنّ يتعرض أي شخص للإصابة بالإنفلونزا ، والتي تشكل عامل خطر على مرضى القلب، كما يجب التحدث مع الطبيب لوصف العلاج المُناسب.

-يجب إعطاء النفس القدر الكافي من الراحة عند أداء أي مهام تجهد الجسد، وأخذ فترات متقطعة من الراحة بين النشاط المبذول لضمان عدم إجهاد الجسد.

-التدخين يضاعف خطر الإصابة بأزمات قلبية في فصل الشتاء لما يسببه من عبء إضافي وإجهاد للقلب،لذا يجب عدم التدخين للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

ـ التحدث مع الطبيب في حالة وجود حالات صحية معينة مثل؛ مرض السكري، أو أمراض في القلب، واستشارته بخصوص ممارسة التمارين الرياضية في الطقس البارد.

ـ تعلم الأشخاص المرافقين للمريض في البيت الإنعاش القلبي الرئوي مما يضاعف فرص النجاة بعد تعرض الشخص بشكلٍ مفاجىء للسكتة القلبية،وبعدها الإتصال بالإسعاف على الفور.

ـ للمحافظة على حرارة الجسم، الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد الشديدة، وقد يكون ذلك من خلال غسل اليدين بشكل متكرر خلال اليوم.

تجنب ملامسة الوجه لمنع وصول فيروس المرض للعينين والفم فضلاً عن تدفئة الرأس والقدمين، كما ينصح بلقاح ضد الإنفلونزا ولكن بعد استشارة الطبيب.