علامات غير متوقعة تشير إلى التهاب المرارة الحاد.. انتبهوا لهذه الأعراض

التهاب المرارة من أخطر الأشياء التي تصيب الإنسان، لما يسببه من آلام غير محتملة، والكثير من الأشخاص لا يعرفون أي أعراض لالتهاب المرارة، وقد يفاجأوا بألم شديد.

والمرارة تقع أسفل الكبد في الجزء الأيمن من البطن، وتقوم بالاحتفاظ بالصفراء، وهو سائل هضمي مهم للجسم، وحدوث التهاب في المرارة يتسبب في ظهور علامات مزعجة، لذلك نقدم لكم أعراض التهاب المرارة والعلامات التي تظهر علينا دون أن نعرف للتنبه لخطورتها، وفقا لموقع “ديلي ميديكال”.

علامات تشير إلى التهاب المرارة

- يحدث غالبا التهاب المرارة نتيجة تكون الحصوات المرارية والتي تؤدي في النهاية إلى تراكم الصفراء، وينتج عن ذلك حدوث الالتهاب المزعج.

- في حال عدم علاج علامات التهاب المرارة، فقد يتسبب ذلك في حدوث العديد من المضاعفات الأخيرة منها تمزق المرارة، لذلك قد يتم اللجوء إلى استئصال المرارة.

- تتسبب المرارة الملتهبة في حدوث العديد من المشكلات الظاهرة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ومن أشهر هذه الأعراض: الشعور بآلام شديدة في وسط البطن أو الجزء العلوي منها.

- ملاحظة ألم يمتد إلى إلى الكتف الأيمن أو الظهر.



- الشعور بالألم في حال لمس البطن.

- الإحساس بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

- الشعور بالحمى.

- ظهور الآلام فجأة قد تكون هذه علامة في حد ذاتها على أن الالتهاب في المرارة حاد، خاصة إن كان الألم شديدا، ويزداد في حال التنفس بعمق.

- استمرار ألم البطن لساعات.

- الشعور ببعض التقلصات الخفيفة.

- يكون لون البراز أقرب إلى الطين.

- تغيرات في لون البشرة فيصبح أصفر.

- تحول العين إلى اللون الأبيض.

- الشعور بانتفاخ البطن والألم بعد تناول الطعام.

- يجب أن تستشير الطبيب إذا كان ألم البطن الذي تلاحظه شديدا لدرجة أنه لا يمكنك الجلوس أو الشعور بالراحة.