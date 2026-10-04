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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف استهدفت الجماعة الإرهابية قطاع الكهرباء بالشائعات؟.. باحث يوضح

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
محمود زيدان

 أكد الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، أن استهداف قطاع الكهرباء من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ليس وليد اليوم بل بدأ منذ 10 أو 11 عاماً، لافتاً إلى أنه  تركز في بدايته على استهداف المولدات ومحطات الكهرباء الرئيسية التي تغذي المناطق والمحافظات لإشعار المجتمع بإيحاء أن هناك مشكلة مجتمعية وفي إدارة شؤون المحليات.

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم» على شاشة «dmc»، أن الآونة الأخيرة شهدت عمليات استهداف ممنهجة إلكترونياً عبر ما يُطلق عليه «الطابور الخامس الرقمي» أو «الحرب العالمية الأولى الإلكترونية»، من خلال استغلال كافة الأزمات التي تُدار في الواقع الإقليمي والدولي ومحاولة إسقاطها على الداخل.

وأضاف أن هناك محاولات لبث شائعة كل ثانية عبر أدوات الإعلام غير التقليدي من خلال «مجموعات ألتراس» ولجان إلكترونية مدربة بشكل مكثف لإيهام المتابعين على المنصات الرقمية بوجود مشكلة في المجتمع، محذراً المواطنين من التعامل مع الروابط المزيفة ومشدداً على أن التحديثات والمعلومات الموثوقة لا تصدر إلا من الإدارة المصرية ومؤسساتها الرسمية.

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