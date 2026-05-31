عمرو عبد المنعم: اعترافات الخلايا النوعية تؤكد توجيهات الإخوان لارتكاب العنف

أكد الدكتور عمرو عبدالمنعم الباحث في تاريخ الجماعات الإسلامية، أن 30 يونيو ثورة المصريين لإنقاذ الوطن من تنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفاً أن عناصر الإخوان عملوا على ضرب البنية التحتية في مصر بعد الثورة.

واضاف الدكتور عمرو عبدالمنعم الباحث في تاريخ الجماعات الإسلامية، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الإخوان عملوا على استهداف أبراج الكهرباء والسكك الحديد وسد المجاري وأبراج الانترنت لإثبات أن الدولة الإسلامية هى الحل.

وتابع الدكتور عمرو عبدالمنعم الباحث في تاريخ الجماعات الإسلامية، أن هذه السياسية هل تعليم سيد قطب في قضيته، مستدركا أن هذا الكلام من وثائق الإخوان.

وأكمل الدكتور عمرو عبدالمنعم الباحث في تاريخ الجماعات الإسلامية، أن شهادات الخلايا النوعية للاخوان اكدت ان إدارة جماعة الاخوان هي من وجهت لهم التعليمات بارتكاب اعمال العنف بعد 30 يونيو.