ممارسات خاطئة تسبب خشونة الركبة ..انتبهوا حتى لا يحدث تيبس للمفاصل

خشونة الركبة من المشكلات الصحية الشائعة لالتهاب المفاصل التي يعاني منها بعض الأشخاص خاصة كبار السن ،وتكون مصحوبة بألم قد يأتي ويختفي، وعادةً ما يزداد سوءًا بمرور الوقت ، قد تؤدي خشونة الركبة الشديدة لحدوث تيبس أو تؤثر في وظيفة المفصل نفسه، نتيجة الاعتياد على بعض الممارسات الخاطئة، مثل الوقوف لفترات طويلة، الأمر الذي يلحق الضرر بالمفاصل، ويتسبب في الشعور بآلامٍ شديدة عند الحركة، وفقا لموقع healthdirect نعرض في هذا التقرير اسباب خشونة الركبة.



أسباب خشونة الركبة :

وجد الباحثون أن 40%- 65% من حالات خشونة الركبة متوارثة، وأن الأشخاص الذين لديهم آباء أو أجداد أُصيبوا بخشونة الركبة هم الأكثر عرضة للإصابة بها.

قد تصنع الخلايا الدهنية بروتينات قد تسبب التهابًا في المفاصل وحولها،السمنة وضغط الوزن الزائد على مفصل الركبة يؤثر بشكل كبير،

كما تزداد فرص الإصابة بخشونة الركبة لدى الأشخاص الذين تتطلب وظائفهم ممارسة أنشطة حركية مثل الرياضيين، أو قضاء مزيد من الوقت على أقدامهم، أو رفع الأشياء الثقيلة.

قد تحدث خشونة الركبة في أي مرحلة عمرية لكن مما تزداد احتمالية الإصابة بها مع تقدم العمر. بمرور الوقت يصبح غضروف الركبة أضعف وأقل مرونة ما يجعله عرضة للتآكل.

تشوهات العظام والمفاصل لدى بعض الأشخاص الذين ُولدوا بهذه الحالة.

عند الإصابة بالتهابات المفاصل الناتجة عن الأمراض المناعية، مثل الروماتيزم والحمى الذؤابية والتهاب النقرس والتهابات أخرى، من الممكن أن تكون سببًا لألم الركبة، أو آلام المفاصل بشكل عام، ومن الممكن أن تكون سببا لحدوث غضاريف سطح المفصل.



الأورام الخبيثة أو الحميدة لآلام الركبة، تحدث عند نشوء بعض الأكياس سواء بالأنسجة الصلبة أو الأنسجة الرخوة، وأيضا مشاكل الرضفة من الممكن أن تكون سببًا لهذه الآلام.