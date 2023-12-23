عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممارسات خاطئة تسبب خشونة الركبة ..انتبهوا حتى لا يحدث تيبس للمفاصل

اسباب خشونة الركبة
اسباب خشونة الركبة

خشونة الركبة من المشكلات الصحية الشائعة لالتهاب المفاصل التي يعاني منها بعض الأشخاص خاصة كبار السن ،وتكون مصحوبة بألم قد يأتي ويختفي، وعادةً ما يزداد سوءًا بمرور الوقت ، قد تؤدي خشونة الركبة  الشديدة لحدوث تيبس أو تؤثر في وظيفة المفصل نفسه، نتيجة الاعتياد على بعض الممارسات الخاطئة، مثل الوقوف لفترات طويلة، الأمر الذي يلحق الضرر بالمفاصل، ويتسبب في الشعور بآلامٍ شديدة عند الحركة، وفقا لموقع healthdirect نعرض في هذا التقرير اسباب خشونة الركبة.


أسباب خشونة الركبة :
وجد الباحثون أن 40%- 65% من حالات خشونة الركبة متوارثة، وأن الأشخاص الذين لديهم آباء أو أجداد أُصيبوا بخشونة الركبة هم الأكثر عرضة للإصابة بها.

قد تصنع الخلايا الدهنية بروتينات قد تسبب التهابًا في المفاصل وحولها،السمنة وضغط الوزن الزائد على مفصل الركبة يؤثر بشكل كبير،

txt

طبيب يقدم نصائح للشعور بالدفء في برد الشتاء

txt

احترس.. رائحة الفم الكريهة مؤشر على أمراض خطيرة| اعرف الأسباب

txt

انتبه لكي تنقذ حياتك.. أعراض وعلامات تنذر بالإصابة بـ غيبوبة سكر

كما تزداد فرص الإصابة بخشونة الركبة لدى الأشخاص الذين تتطلب وظائفهم ممارسة أنشطة حركية مثل الرياضيين، أو قضاء مزيد من الوقت على أقدامهم، أو رفع الأشياء الثقيلة. 

قد تحدث خشونة الركبة في أي مرحلة عمرية لكن مما تزداد احتمالية الإصابة بها مع تقدم العمر. بمرور الوقت يصبح غضروف الركبة أضعف وأقل مرونة ما يجعله عرضة للتآكل.
تشوهات العظام والمفاصل لدى بعض الأشخاص الذين ُولدوا بهذه الحالة.

عند الإصابة بالتهابات المفاصل الناتجة عن الأمراض المناعية، مثل الروماتيزم والحمى الذؤابية والتهاب النقرس والتهابات أخرى، من الممكن أن تكون سببًا لألم الركبة، أو آلام المفاصل بشكل عام، ومن الممكن أن تكون سببا لحدوث غضاريف سطح المفصل.


الأورام الخبيثة أو الحميدة لآلام الركبة، تحدث عند نشوء بعض الأكياس سواء بالأنسجة  الصلبة أو الأنسجة الرخوة، وأيضا مشاكل الرضفة من الممكن أن تكون سببًا لهذه الآلام.

أسباب خشونة الركبة خشونة الركبة كبار السن ألتهاب المفاصل تيبس الركبة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

للمناسبات .. طريقة عمل كيكة الأناناس

الماء الساخن أخطرها.. عادات خاطئة نرتكبها خلال الاستحمام تضر بالبشرة

تجعلك شبابا دائما.. أطعمة تحافظ على بشرتك وتبدو أصغر من سنك

طبيب يقدم نصائح للشعور بالدفء في برد الشتاء

انتبه.. علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة

غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل.. طريقة عمل كباب بالفريك

البقع البيضاء| مرض جلدي خطير يصيب الأطفال.. تعرف على أسبابه

تمده بالكالسيوم.. فوائد لن تتوقعها للأفوكادو على الأطفال

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم

أحمد موسى عن سد النهضة: عندنا رئيس ودولة قادرين على حماية حقوقنا..فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الحديث عن مجاعة في غزة لا يحمل أي مبالغة

لا مساس بحصة مصر.. عضو وفد تفاوض سد النهضة يكشف توصيات الرئيس

الرئيس الأمريكي: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

بعد ثلاثية الأهلي .. الاتحاد السعودي يخسر بـ3 أهداف أمام الرائد في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ