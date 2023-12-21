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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احترس .. رائحة الفم الكريهة مؤشر على أمراض خطيرة| أعرف الأسباب

اسباب رائحه الفم
اسباب رائحه الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة قد تسبب الانزعاج والإحراج، للشخص أمام الآخرين ، ويعاني منها البعض ويمكن أن تشمل علامات رائحة الفم الكريهة طعماً سيئ في الفم وجفاف الفم ونزيف متكرر للثة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة أو بعد تناول طعام شديد الرائحة ،لكنها يمكن أن تكون مؤشراً على وجود أمراض خطيرة، وفقا لموقع Medicalxpress يمكنك للتعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة.

أسباب رائحه الفم الكريهة:


وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأذن والحنجرة، وجراحة الرأس والرقبة، فقد يتسبب التهاب اللوزتين فى رائحة الفم الكريهة، وحال استمرار ذلك الالتهاب بشكل متكرر فإن استئصال اللوزتين قد يساهم علاج هذه المشكلة.

قد تكون هذه الرائحة إشارة تحذير لوجود أمراض : مثل مرض التنقيط الأنفي، عدوى اللوز، الجيوب الأنفية مثل مرض التنقيط الأنفي، عدوى اللوز، الجيوب الأنفية أو مرض السكري، ومشاكل الكبد والكلى. هناك أيضاً بعد أمراض الدم التي قد تكون سبب رائحة الفم الكريهة وفي بعض الحالات النادرة تشير رائحة الفم إلى أمراض أكثر خطورة.

الالتهاب المزمن للثة، يمكن للجراثيم أن تدخل مجرى الدم عن طريق بؤر الالتهاب في اللثة، وتزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية ".أي التهاب  الأسنان، يؤثر على اللثة بأكملها.

وجود التهابات في الفم والبلعوم الأنفي، وفي حالة استمر الالتهاب، يمكن أن تصاب اللثة بالمرض وينصح الأطباء عن التهاب اللثة ،للتأكد من أن التهاب اللثة لا يتطور إلى التهاب دواعم الأسنان كما قد يحدث نزيف متزايد في اللثة، انحسار اللثة، وترخي الأسنان وزيادة رائحة الفم الكريهة. ، يجب على طبيب الأسنان إزالة الرواسب الضارة الموجودة على الأسنان، وتنظيف جيوب اللثة بشكل مكثف.

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جفاف الفم : الأشخاص الذين يشربون القليل من السوائل غالباً ما يعانون من جفاف الفم ،وعند عدم كفاية إفراز اللعاب ،كما يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب، إلى منع تدفق اللعاب وجفاف الفم. بالإضافة إلى ذلك، تعاني النساء من انخفاض إنتاج اللعاب أثناء فترة انقطاع الطمث بسبب الهرمونات.

قد يكون ناتج بسبب وجود أمراض في المعدة وأمراض الكبد والكلى وداء السكري. لهذا ينصح بزيارة طبيب الأسنان بشكل فوري عند ملاحظة رائحة الفم الكريهة.

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