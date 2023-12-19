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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسببه البرد.. مرض خطير يصيب أصابع اليدين والقدمين| احترس

متلازمة رينود
متلازمة رينود

متلازمة رينود.. يعاني مرضى هذه المتلازمة من تشنجات تدعى نوبات وعائية تشنجية تؤدي إلى تضيُّق أو انسداد في أوعية الدم المارة في أصابع اليدين والقدمين.

وقد تنتج هذه التشنجات عن تغيُّرات شديدة في درجة الحرارة كما يحدُث عند الخروج في الطقس البارد، أو أوضاعٍ لها علاقة بمهنة الفرد مثل اهتزاز اليدين، أو الإجهاد النفسي. 

فحين تبدأ أوعية الدم بالانسداد، يتغير لون المنطقة المتأثرة الى الأبيض أو الأزرق ويُصاحِب ذلك شعور بخدر أو برودة في الأصابع.

ووفقا لموقع “هيلثي لاين”، نوضح ما هى متلازمة رينود، وأسباب وأعراض هذه المتلازمة.


ما هي مُتلازِمة رينود؟

مُتلازِمة رينود، التي تعرف أيضًا بظاهرة رينود أو مرض رينود أو رينود وحسب، هي اضطراب في أوعية الدم المغذية لأصابع اليدين والقدمين، وقد تُصيب أحيانًا أوعية الدم في الأنف والشفتين وصيوان الأذن.

أعراض متلازمة رينود

قد يتغير لون الجلد إلى الأبيض أو الشحوب والأزرق والأحمر، ولكن يمكن أن تحدث هذه المراحل بدون ترتيب معين، كما لا يعاني جميع المرضى من كل هذه التغييرات.

قد يكون تحوّل لون الجلد الى الأبيض نتيجة قصور تدفق الدم خلال الشرايين في الجزء المُصاب من الجسم.

يتحول لون الجلد الى الأزرق عندما لا يصل الدم المحمل بالأكسجين إلى أصابع اليدين أو القدمين، فيشعر المريض ببرودة وخدر في المنطقة المصابة.

ويتحوّل لون الجلد إلى الأحمر نتيجة تدفق الدم إلى المناطق المصابة.

تستمر نوبات رينود لفترة تتراوح من ثوانٍ إلى عدة ساعات، وبعد انتهاء النوبة قد تنبض أجزاء الجسم المتأثرة وتعاني من التنميل.

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ما أسباب متلازمة رينود؟

تحدث نوبة رينود نتيجة التعرض المفاجئ للبرد أو الإجهاد النفسي.

عندما يتعرض شخصٌ ما للبرد يقوم الجسم بإبطاء فقدانه للحرارة عن طريق دفع أوعية الدم التي تتحكم بتدفق الدم إلى سطح الجلد على نقل الدم من الشرايين السطحية إلى الشرايين الدفينة في الجسم.

في حال الإصابة بهذا المرض تزداد ردة فعل الجسم الطبيعية حيال انخفاض الحرارة بحيث تتقلص أوعية الدم الصغيرة المغذية لأصابع اليدين والقدمين بشكلٍ كبير، ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى تلك الأطراف وتغيُّر لونها نتيجة لضعف أو تضيّق الشرايين بها.

متلازمة متلازمة رينود تشنجات اليدين القدمين انسداد الأوعية الدموية الأوعية الدموية

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