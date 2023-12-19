أسباب حدوث جلطة الساق بعد الولادة.. تعرفي على الأعراض والعلاج

تتساءل الكثير من السيدات المقبلة على الولادة على كيفية تجنب الإصابة بالولادة القيصرية، على الرغم من سهولة عملية الولادة مع التطور الطبي الموجود لكنها في بعض الأحيان قد تحمل للأم مضاعفات غير متوقعة مثل الإصابة بـ جلطة القدم بعد الولادة، قد يحدث هذا في الأيام الأولى أو في خلال الأسابيع القليلة التي تليها بسبب إصابة الأوردة بالضيق وإعاقة مرور الدم والأكسجين، ووفقا لموقع medical Exprees عرض لنا ما هي جلطة الساق بعد الولادة، وأعراضها، وكيف تحدث جلطة القدم بعد الولادة.

ما هي جلطة الساق بعد الولادة؟



تحدث جلطة القدم الدموية بسبب تخثر الدم وانسداد الأوردة العميقة الموجودة في الساق، وهو ما يمنع الدم من التدفق بشكل طبيعي ويؤدي إلى حدوث ضرر في أجزاء الجسم المختلفة. ولا يقف الخطر هنا، بل أن الجلطة الدموية يمكن أن تتفتت وأن يصل جزء منها إلى الرئة أو إلى الدماغ أو إلى شرايين القلب، لتكون مميتة في بعض الأحيان.

أعراض جلطة القدم بعد الولادة:

الشعور بارتفاع درجة حرارة باطن القدم أو الفخذ

الشعور بالألم والقلق الشديد في الساق

تورم القدمين وانتفاخها

شحوب منطقة الكاحل بسبب قلة وصول الدم إليها

تغير لون القدمين.



أسباب الإصابة بالجلطات:



المرأة الحامل أكثر عُرضة للإصابة بـ جلطة القدم بعد الولادة بسبب:

زيادة كمية الدم لدى السيدات أثناء الحمل

زيادة الضغط على الاوردة الموجودة في الساق بسبب الوزن الزائد الذي تكتسبه السيدات خلال فترة الحمل.

في حالات الولادة القيصرية تكون السيدات أكثر عرضة للإصابة بـ جلطة القدم بعد الولادة.

خلال الأسابيع التالية للولادة تعاني المرأة من نزيف النفاس ويفرز مواد تمنع تخثر الدم ولكن إذا كان النزيف قوياً مما يجعل كمية مضاد التخثر قليلة بالنسبة إليه، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكوّن الجلطة في الساق.