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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بهذه التمارين السحرية .. تخلصي من ترهلات بعد الولادة

ترهلات البطن بعد
ترهلات البطن بعد الولادة

تعاني الكثير من الأمهات بعد الولادة القيصرية من ترهلات البطن وتعتبر من المشكلات المزعجة لديها ،لذلك استضافت المذيعة «رضوى الشربيني» في برنامجها «هي وبس» الذي يذاع على قناة «سي بي سي سفرة» مدربة اللياقة البدنية «ضحى درغام» للحديث عن كيفية تخسيس منطقة البطن بعد الولادة.

أوضحت ضحى في أن الفترة التي يمكن أن تقوم الأم بممارسة التمارين بعد الولادة هي من 6 إلى 10 أسابيع وذلك بعد الرجوع والتأكد من الدكتور المعالج.

 

كما استعرضت درغام مجموعة من التمارين الرياضية التي من الممكن أن تقوم الأم بتنفيذها في المنزل دون الذهاب للجيم:

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التمرين الأول:الاستلقاء على الظهر وثني الركبتين والفخدين ثم رفع كل رجل منفردة من ثم الرجل الأخرى.

التمرين الثاني:الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين والفخدين ثم رفع الركبتين معاً نحو الصدر مع تكرار الحركة حوالي 10 مرات.

التمرين الثالث: الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين والفخدين بشكل متعامد مع الأرض وفرد الرجل في الهواء ثم ثنيها مرة أخرى.

ترهلات البطن البطن التمارين الرياضية الولادة الولادة القيصرية الترهلات

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