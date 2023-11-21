رضوي الشربيني تحذر من الارتباط بالرجل التوكسيك| تفاصيل

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني عدة نصائح للحديث عن أنواع الرجال السامة «التوكسيك» وضرورة الابتعاد عن الدخول في علاقة سامة ومؤلمة وغير صحية تضرك أكثر مما تنفعك.

واستضافت عبر برنامجها «هي وبس» على قناة «سي بي سي سفرة»، خبيرة العلاقات الأسرية درية عصمت ،وقالت درية عصمت إن هناك معتقدا بأن بعض البنات «مغناطيس للعلاقات السامة»، ولكن علميا لا يوجد هذا المصطلح، ولكن بعض الرجال لديهم طريقة معينة يستطيعون من خلالها جذب البنات لهم بعدة أساليب، ويعتمد ذلك على عدة أشياء منها عدم ثقة البنات في أنفسهن.

وأضافت درية، أنواع الرجال «التوكسيك» للابتعاد عنهم وإنهاء العلاقة معهم، ومنهم «الرجل النرجسي، الرجل البخيل، الرجل الخاين، وابن أمه، ورجل لا يحب.

أنواع الرجال السامة «التوكسيك»:

1- الرجل النرجسي:

العلاقة بالشخص النرجسي من أخطر العلاقات السامة لأنه يتلاعب بالأفكار، وتحتاج الفتاة إلى وقت كبير للتعافي من أثار تلك العلاقة بعد نهايتها.

2- الرجل البخيل:

العلاقة بالرجل البخيل من أسوأ العلاقات السامة لأن هذا الشخص قد يكون نرجسي أيضا، ويتهرب من المناسبات بأي طريقة من الطرق المعتادة للهروب من دفع أي أموال.

3- رجل لا يحب الالتزام:

هو شخص لديه خوف من الالتزام والارتباط الجاد ويعود هذا لعدة أسباب منها سوء التربية، أو أنه مر على عدة علاقات سابقة أدت إلى خوفه من الارتباط.

4- الرجل الخاين:

هو شخص حدث له تغيير كبير في حياته ما أدى إلى التعارف على عدد كبير من البنات، كما أنه يبرر دائما خيانته وتصرفاته.

5- ابن أمه:

هو شخص وضع في ظرف وأصبح رجل البيت، والأم تتعامل معه على أساس ذلك، أو يعتبر الابن الوحيد، وينعكس ذلك على تدخلات الأم في جميع القرارات في العلاقة الزوجية.