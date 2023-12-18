احترسوا.. طبيبة تحذر من مرض غريب ونادر يصيب الوجه والأطراف

حذرت الدكتورة غادة شوشة استشاري طب الأطفال، وأمراض الحساسية من مرض الوذمة الوعائية، وهو مرض غريب ونادر، يسبب تورما في أجزاء من الوجه، والأطراف، والبطن، والمنطقة التناسلية أيضا.

وقالت “شوشة” إن الوذمة الوعائية هي عبارة عن تحسس يتسبب في التهاب الجلد، يشبه إلى حد كبير الالتهاب الذي يصيب الجلد، ولكن ليست حالة خطيرة، والأعراض لا تترك أثارا أو ندوب دائمة على الجلد .

وأضافت أن الوذمة الوعائية خطيرة فقط في حالة أنها أثرت على الحلق لأنها تؤدي إلى انسداده، أو إذا أدت إلى مشاكل في التنفس والبلع، والتي قد تتسبب تباعًا في التعرّض لخطر الاختناق.

وأوضحت أنه يتم تشخيص الحالة على أنها حساسية، وتعالج على انه حساسية، لكن الحقيقة انه ليس حساسية. بل هو مرض الوذمة الوعائية الوراثية hereditary angioedema (HAE).

وأشارت من خلال صفحتها الشخصية علي فيسبوك أنه عندما يصاب الطفل بكدمه فى ذراعة فتتورم بالتدريج في خلال ساعات قليلة ويستمر الورم يوم او يومين وتهدى بعدها

أو شخص تعرض لضغوط معينة، فجأة يلاحظ أن عينه بدأت تورم وشفايفه بتتنفخ، وممكن يبقى التورم ده في نص الوجه، أو شخص ينام ويستيقظ يجد وجهه وارم وبطنه منتفخة ولديه دراع او رجل وارمين بالكامل، ويستمر ذلك حتي ثاني يوم عندما يهدى بالتدريج.

وتابعت أن أخطر شيء في الورم عندما يحدث الورم في اللسان أو في الحنجرة، فالمريض لا يستطيع التنفس أو يأتي معه ألم شديد جدا في البطن شبيه بألم الزايدة.

وأكدت شوشة أن ٧٥ ٪ من الحالات عندها حالات شبيهة في العائلة، وقد يكون عندهم أيضاً حالات وفاة بسبب الاختناق.

لكن هو ليس مثل الحساسية وعلاجه لايكون كورتيزون، وهذه ليست حساسية، وإذا لاحظت بعدم تحسن على الكورتيزون وادوية الحساسية المعتادة وحيث أن التورم يصاحبه ارتيكاريا جلدية والمريض لا يهرش في جلده

واستطردت أن النوبات تظهر ببطء وتختفي ببطء، وليس لها علاقة لا بالأكل ولا بالحيوانات ولا غيره، لانها ليست حساسية.

وختمت أن معظم مرضى الوذمة الوعائية الوراثية بيعانوا من التشخيص الخاطىء والعلاج الخاطىء، اذا شكيت في حالة ابعته لمتخصص في امراض الحساسية.