طبيب يحذر من الإكثار في تناول لبن الأطفال بعد سن عام.. يسبب مرض خطير

يعتبر الحليب مفيداً وصحي للأطفال، كما أنه مصدر جيد للبروتين والدهون وفيتامين.د والكالسيوم،وعلى الرغم من ذلك إلا أن كثرة شرب الحليب تؤثر سلباً على صحة الأطفال،لذا قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أضرار كثرة شرب الحليب للأطفال الصغار، وقال كثرة شرب اللبن بعد سن السنه يسبب انيميا نقص الحديد وفقر الدم وبالتالي فقدان الشهية وضعف النمو

واضاف شبيب ان الحد الاقصى لكميه اللبن في اليوم 500 مل فقط يوميا بما يعادل ٢ كوب لبن وهذا يساعد في الفطام بعد ذلك ويفتح شهيه طفلك لباقي الأكل.

اضرار كثرة شرب الحليب للأطفال:

إذا كان فقر الدم شديداً، عند الأطفال يكون بسبب شرب الكثير من الحليب لدى الأطفال الصغار، يتعرضون في الغالب لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لأن اللبن ليس به نسبة حديد، فغالباً ما لا يأكلون الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد.

قد يؤدي إلى حدوث إفراط في إنتاج التربسين، وهو إنزيم يدمر الروابط بين الخلايا المعوية، مما يتسبب في الإصابة بتسرب الأمعاء.

إكثار الطفل من تناول الحليب قد يعرضه للإصابة بحساسية اللاكتوز، التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي بعدد من الاضطرابات المزعجة، مثل الانتفاخ والغازات.

الإفراط في شرب الحليب قد يتسبب في انخفاض كثافة العظام، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بهشاشة العظام.

الإكثار من شرب الحليب للاطفال، يؤدي إلى مشكلة الإمساك لدى الأطفال ،نظرا لعدم وجود أي ألياف ،وقد يتناولون كميات أقل من الأطعمة التي قد تحتوي على نسبة عالية من الألياف.