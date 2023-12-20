طبيب يحذر من التدخين في منزل به طفل أقل من 6 شهور

يعاني الكثير من الأطفال المتعرضين للتدخين السلبي من انحفاض عمل وظائف الرئة ، و بالتالي يصعب عليهم التنفس و استنشاق الهواء مقارنة بغيرهم من الأطفال ، و هذه المشكلة يتأثر بها الأطفال من جميع الأعمار ، بما في ذلك المراهقين ، وقد تستمر هذه الحالة حتى سن البلوغ، وفي هذا الصدد حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة علي صفحته الشخصية على فيسبوك من أضرار التدخين السلبي على الأطفال الرضع ،وقال ممنوع التدخين بجانب الأطفال ولو مش خايف على نفسك كمدخن لابد أن تشعر بالخوف تجاه طفلك.

وأشار أنه يجب عليك على الأقل ان لا تدخن فى نفس المنزل ويجب عليك تغيير ملابسك بالكامل قبل ان تحمل طفلك الرضيع ،لأن التدخين سيعرض طفلك لمشاكل متعددة ومنها زيادة خطر اصابة طفلك بنوبات الربو ومشاكل والتهابات بالجهاز التنفسى مثل الالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية

وايضا من مسببات الالتهاب الرئوى فى الاطفال دور البرد اللى عند الكبار.



و دائماً يجب الإنتباه أن أى شخص عنده دور برد يجب ان يتجنب انه يجى جنب الأطفال خصوصا الاقل من ٦ شهور لأن دور برد عند الكبار يتسبب فى التهاب رئوى عند الاطفال.



وأكدت البحوث والتقارير أن التدخين في الأماكن التي يتواجد بها الأطفال يضر بهم بشكل كبير ويؤثر عليهم سلباً وعلى النمو، وأثبتت مراكز مكافحة الأمراض السلبية أن الدخان يحتوي على أكثر من سبعة آلاف عنصر مضر،بصحه الطفل وبما أن نسبة تنفس الأطفال أقوى من البالغين، فهم يستنشقون دخان السجائر بكميات أكبر، وهذا ما يسمى بالتدخين السلبي.



ما هي أضرار التدخين على الاطفال؟

الإصابة بالربو ،وإلتهاب الشعب الهوائية وإلتهابات الأذن ،والموت المفاجئ للرضع.

أثبت الباحثون أن التدخين بالقرب من الأطفال يزيد من إحتمالية تحولهم إلى مدخنين في المستقبل.

أكدت الدراسات أن التدخين السلبي قبل الولادة و بعدها على الأطفال، فهم أكثر عرضة لخطر تكون انواع السرطانات مثل اللوكيميا و الأورام اللمفاوية و سرطان المخ و غيرها .

توصل العلماء إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لدخان السجائر يعانون من نقصان في قدراتهم الذهنية والإدراكية.

إلتهابات الرئة والشعب الهوائية بشكل كبير مقارنة بالأطفال الذين يعيشون في بيئة سليمة خالية من التدخين.

من أضرار التدخين على الاطفال أيضًا السعال والإصابة بالبلغم وضيق التنفس.

خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب هو أكبر لدى الأطفال الذين يتعرضون للتدخين القسري.

يؤثر التدخين السلبي على الجهاز المناعي لدى الأطفال و الكبار على حد سواء ، مما يزيد من خطر العدوى للأمراض و الفيروسات المنتشرة في البيئة.

خطر العدوى والإصابة بالأمراض والفيروسات التي قد تكون خطيرة جداً في بعض الحالات مما ينبغي زيارة الطبيب.