عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يحذر من التدخين في منزل به طفل أقل من 6 شهور

اضرار التدخين السلبي
اضرار التدخين السلبي على الاطفال

يعاني الكثير من الأطفال المتعرضين للتدخين السلبي من انحفاض عمل وظائف الرئة ، و بالتالي يصعب عليهم التنفس و استنشاق الهواء مقارنة بغيرهم من الأطفال ، و هذه المشكلة يتأثر بها الأطفال من جميع الأعمار ، بما في ذلك المراهقين ، وقد تستمر هذه الحالة حتى سن البلوغ، وفي هذا الصدد حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة علي صفحته الشخصية على فيسبوك من أضرار التدخين السلبي على الأطفال الرضع  ،وقال ممنوع التدخين بجانب  الأطفال ولو مش خايف على نفسك كمدخن لابد أن تشعر بالخوف تجاه طفلك.

وأشار أنه يجب عليك على الأقل ان لا تدخن فى نفس المنزل ويجب عليك تغيير ملابسك بالكامل قبل ان  تحمل طفلك الرضيع ،لأن التدخين سيعرض طفلك لمشاكل متعددة ومنها زيادة خطر اصابة طفلك بنوبات الربو ومشاكل والتهابات بالجهاز التنفسى مثل الالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية 
وايضا من مسببات الالتهاب الرئوى فى الاطفال دور البرد اللى عند الكبار.

 
و دائماً يجب الإنتباه أن  أى شخص عنده دور برد يجب ان يتجنب انه يجى جنب الأطفال خصوصا الاقل من ٦ شهور لأن دور برد عند الكبار يتسبب فى التهاب رئوى عند الاطفال.


وأكدت البحوث والتقارير أن التدخين في الأماكن التي يتواجد بها الأطفال يضر بهم بشكل كبير ويؤثر عليهم سلباً وعلى النمو، وأثبتت مراكز مكافحة الأمراض السلبية أن الدخان يحتوي على أكثر من سبعة آلاف عنصر مضر،بصحه الطفل وبما أن نسبة تنفس الأطفال أقوى من البالغين، فهم يستنشقون دخان السجائر بكميات أكبر، وهذا ما يسمى بالتدخين السلبي.


ما هي أضرار التدخين على الاطفال؟
الإصابة بالربو ،وإلتهاب الشعب الهوائية وإلتهابات الأذن ،والموت المفاجئ للرضع.

أثبت الباحثون أن التدخين بالقرب من الأطفال يزيد من إحتمالية تحولهم إلى مدخنين في المستقبل.

أكدت الدراسات أن التدخين السلبي قبل الولادة و بعدها على الأطفال، فهم أكثر عرضة لخطر تكون انواع السرطانات مثل اللوكيميا و الأورام اللمفاوية و سرطان المخ و غيرها .

توصل العلماء إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لدخان السجائر يعانون من نقصان في قدراتهم الذهنية والإدراكية.

إلتهابات الرئة والشعب الهوائية بشكل كبير مقارنة بالأطفال الذين يعيشون في بيئة سليمة خالية من التدخين.

من أضرار التدخين على الاطفال أيضًا السعال والإصابة بالبلغم وضيق التنفس.

خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب هو أكبر لدى الأطفال الذين يتعرضون للتدخين القسري.

يؤثر التدخين السلبي على الجهاز المناعي لدى الأطفال و الكبار على حد سواء ، مما يزيد من خطر العدوى للأمراض و الفيروسات المنتشرة في البيئة.

خطر العدوى والإصابة بالأمراض والفيروسات التي قد تكون خطيرة جداً في بعض الحالات مما ينبغي زيارة الطبيب.

التدخين الاطفال التدخين السلبي الهواء الرئة التنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

أطعمة لها مفعول السحر في تحسين آداء العقل.. احرص علي تناولها

البلوفر الأخضر موضة العصر وسر جمالك.. تعرفي علي طريقة تنسيقه مع ملابسك

خلي بالك .. علامات تشير إلى إصابتك بمرض بطانة الرحم المهاجرة

استشاري: عصير البرتقال يساعد على النوم وينقي الجهاز الهضمي

تدفيك في برد الشتاء.. أسرع طريقة لعمل شوربة كوارع بالبيت

سهلة وسريعة.. طريقة عمل خشاف التفاح بالمنزل

أضرار وضع الثلج على البشرة في الشتاء| تعرفي عليها

يسببه البرد.. مرض خطير يصيب أصابع اليدين والقدمين| احترس

ترشيحاتنا

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

الحكومة تحقق 5.6 مليار دولار بالتخارج من 14 شركة في برنامج الطروحات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن سلسلة من الضربات الجوية والمدفعية على لبنان

للمرة الأولى.. إسرائيل بدون أي إنذار بصواريخ غزة لمدة 24 ساعة

نجاح عظيم.. كتائب القسام تستهدف 12 جنديا إسرائيليا شمال شرق غزة

دولة عربية تبدأ في ضخ المياه المحلاة إلى قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ