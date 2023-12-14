انتبه لكي تنقذ حياتك.. أعراض وعلامات تنذر بالإصابة بـ غيبوبة سكر

غيبوية السكر من اخطر الاشياء التي تواجه مريض السكر، لانها إحدى مضاعفات هذا المرض وقد تصل الي انها تهدد حياة مرسض السكر اذا جاءته دون سابق انذار ودون ان يشعر باعراضها , لانها تتسبب فقدان الوعي، وتحدث نتيجة ارتفاع سكر الدم أو انخفاضه وإذا تعرض المريض لغيبوبة سكر، فإنه يكون على قيد الحياة، لكن لا يستطيع الاستيقاظ أو يستجيب للرؤية والأصوات واي شئ حوله .. ويؤدي عدم علاجها إلى حدوث الوفاة.

واحتمالية الإصابة بغيبوبة السكر أمر مقلق للكثيرين لكن توجد بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوثها من خلال الانتباه لاعراض واشارت وعلامات قد تحدث قبل حدوث الغيبوبة دون ان ينتبه المريض لها نرصد بعضها وفقا لموقع medical information

علامات تشير الي حدوث غيبوبة السكر

ومن الأعراض المصاحبة لنقص سكر الدم ما يلي : -

الرعشة أو الاضطراب.

القلق.

الشعور بالتعب.

التعرق

الجوع.

الغثيان

الدوخة أو الدوار الخفيف.

صعوبة في التحدث.

الارتباك.

في حالة ارتفاع سكر الدم تظهر الأعراض التالية: عطش متزايد.

التبول باستمرار.

الشعور بالتعب.

الغثيان والتقيؤ.

قصور في التنفس.

ألم في المعدة.

رائحة نفس تُشبه رائحة الفاكهة.

جفاف شديد في الفم.

زيادة معدل ضربات القلب.

وإذا تعرضت لأياً من الأعراض المصاحبة لارتفاع أو انخفاض سكر الدم، قم بفحص سكر الدم والذهاب الي المستشفي فورا.