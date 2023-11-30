انتبه.. ما سبب الجفاف والعطش رغم شرب الماء؟

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يحصل عليها بسبب استهلاك المزيد من السوائل.

ويسبب الجفاف مشاكل صحية خطيرة منها إصابة الكلى الحاد، ويزداد خطر الإصابة بالجفاف عندما يكون الطقس حارًا ورطبًا، وقد ترتفع درجة حرارة الجسم نتيجة لذلك ، تتطلب كمية أكبر من السوائل.

بالرغم من شُرب الماء وتناول السوائل بكميات كافية، إلّا أنَّ بعض الأشخاص يُشعرون بالجفاف بصورة مستمرة ويعود ذلك لعدة أسباب قد تكون غير متوقعة نرصد بعضها وفقا لموقع very well health:

أسباب تؤدي إلى الجفاف:

يحدث الجفاف أحيانًا لأسباب عديدة مثل عدم الحصول على كمية كافية من الماء.



يمكن أن يحدث فقدان السوائل الشديد بما في ذلك فقدان الماء، بسرعة بسبب الظهور المفاجئ للإسهال الحاد والشديد.



ينتج عن فقدان السوائل والمعادن الإضافية إذا كنت تعاني من القيء.

عندما يفقد الجسم الماء ويطرد السموم من خلال التعرق.

إذا كنت تتعرض للتعرق بشكل مفرط قبل استهلاك كمية كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

عندما يكون الجو حارا ورطبًا في الخارج ، يحدث هذا عن طريق ذلك.

قد يؤدي مرض السكري غير المنضبط أو غير المشخص إلى زيادة معدل التبول. ينتج عن هذا فقدان سوائل أكثر مما يجب أن يخرجه الجسم.

عند استخدام بعض الأدوية ، مثل تلك المستخدمة للتحكم في ضغط الدم ، تزيد أيضًا من تواتر التبول مما يؤدي إلى الجفاف.

مرضى السكر مصابين أيضًا بزيادة التبول والذي يجعل الإنسان يفقد الكثير من السوائل بشكل مستمر لذلك يتبع مرضى السكر نظام غذائي.

الشعور بالجوع والشعور بالجفاف للأشخاص المصابين بوجود خلل في مستوى السكر في الدم.

الألياف الموجودة داخل الفواكة والخضروات والأملاح جميعها هامة وضرورية لتوصيل ترطيب الماء إلى خلايا الجسم،

وللحفاظ على إلكتروليت الجسم يمكن تناول أي نوع من الفواكه أو الخضروات مع شرب الماء، فإن الإلكتروليت ضرورية جدًا لترطيب جسم الإنسان كما تعمل على تنظيم مهام الأعصاب والعضلات.