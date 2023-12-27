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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من حساسية البنج .. اعراض لن تتخيلها

حساسية البنج
حساسية البنج

يعاني بعض الناس من الحساسية بمختلف أنواعها، وتعد حساسية البنج من أبرز المشكلات التي تحدث أثناء أخذ بعض الأشخاص لأي نوع من أنواع البنج، من أجل العمليات الجراحية البسيطة أو المعقدة، أو خلال التدخلات الطبية العادية، كما تتباين أعراض حساسية البنج من شخص لآخر تبعاً لدرجة تحسسه تجاه النوع الذي تم إعطاؤه له،وفقالموقعMedical todayنرصد في هذا التقرير أعراض حساسية البنج.


أعراض حساسية البنج :-

حدوث طفح جلدي.

حدوث تورم في الوجة و الفم.

انخفاض ضغط الدم نتيجة حدوث ارتشاح خارج الأوعية الدموية و تجمع الدم في الأوردة.

ومن أهم أعراض الحساسية، إذا حدث انخفاض شديد اثناء التخدير دون سبب واضح يعتبر هذا من أهم الدلائل علي أن هذا المريض يعاني من حساسية من البنج.

الإغماء وفقدان الوعي في كثير من الحالات، إلى جانب اضطراب نبضات القلب وزيادة سرعة خفقانه، مع اضطراب التنفس والدوار الشديد ،

و الشعور بالغثيان والرغبة الحادة في التقيؤ، والاسهال الشديد، واضطراب الوعي، كلها تعتبر حساسية عالية للبنج.

بقع الطفح الجلدي واضحة، وقد تصاحبها حالة من الهرش والرغبة في حك هذه المنطقة بشكل ملحوظ.

تقلص بالشعب الهوائية و ارتشاح بالرئة قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الأكسجين الشرياني و هى من أخطر الأعراض …

حساسية البنج العمليات الجراحية التدخلات الطبية البنج الرئة الأكسجين

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