سريع الانتشار| احذروا متحور كورونا "jn1 "الجديد .. تعرف على أعراضه

تعد السلالة الجديدة من متحورات كورونا "jn1" الأسرع انتشاراً بين الفيروسات، مع قدرته على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، وهى حالات سائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا يدعم لقاحات "كوفيد-19" المطوّرة المضادة لـ"XBB.1.5" بسبب الحماية الواسعة التي توفرها من مجموعة متنوعة من المتغيرات لمتحور "jn1"

وأجرى علماء في جامعة كولومبيا دراسة حديثة تُفيد بأن لقاح "كوفيد-19" الحالي، المصمّم لتعزيز قدرة الجسم على محاربة عائلة المتغيرات "XBB"، يوفر أيضًا حماية جيدة ضد مرض "BA. 2.86" وفروعه، ضمنًا "JN.1"،ووفقا لموقع healthdirect ،نوضح في هذا التقرير متحور كورونا الجديد"jn1".

ما هو متحور كورونا الجديد JN1:

ويعتبر متحور JN1 هو نسخة متحورة من BA.2.86، ويحتوي BA.2.86 على إجمالي 20 طفرة على بروتين سبايك، ويعتبر بروتين سبايك هو ما يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المضيف ويقال إن JN.1 لديه تغيير واحد عن BA.2.86.



أعراض متحور كورونا الجديد JN1:

- الحمى والسعال.

-التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- آلام العضلات والتعب.

-صداع، وإسهال.

حكة أو التهاب في الحلق

فقدان حاسة التذوق أو الشم

إعياء

الغثيان والقيء.

احتقان أو ضغط في الجيوب الأنفية.