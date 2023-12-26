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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان التركي توافق على عضوية السويد في حلف الناتو

البرلمان التركي
البرلمان التركي

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو شرط أساسي للنظر في هذه القضية من خلال تصويت برلماني كامل.

وسيتم التصويت على بروتوكول الانضمام من قبل البرلمان بكامل هيئته بمجرد أن يحدد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش مناقشة هذه المسألة، على الرغم من أنه لم يتم تحديد إطار زمني حتى وقت كتابة هذه السطور.

ويأتي هذا التطور بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نفى سابقًا أي صلة بين القضيتين، الأسبوع الماضي إن بلاده تسعى إلى تحقيق تقدم متزامن في توسيع الناتو وطلب تركيا شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16.

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