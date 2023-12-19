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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تدخل قوات الناتو بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

قوات الناتو
قوات الناتو

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لها قوات عسكرية على الأرض في الصراع الأوكراني.

وأوضح شويجو، أن أفراداً عسكريين غربيين يقومون بتشغيل أنظمة أسلحة معينة، وأن مئات من الأقمار الصناعية التابعة للكتلة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة توفر بيانات المراقبة لكييف.

وذكر وزير الدفاع الروسي، أن “أعضاء خدمة الناتو يقومون بشكل مباشر بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية التكتيكية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة في أوكرانيا”.

واستشهد شويجو، باشارات اللاسيلكي التي تم اعتراضها التي تضم متحدثين باللغة الإنجليزية والبولندية.

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وبحسب الوزير، يلعب الضباط الغربيون أيضًا دورًا نشطًا في الإعداد للعمليات العسكرية الأوكرانية وكذلك تدريب القوات، سواء في بلدانهم الأصلية أو في أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، أن أكثر من 5000 مقاتل أجنبي قتلوا منذ اندلاع الأعمال العدائية في فبراير 2022، من بينهم 1427 بولنديًا و466 أمريكيًا و344 مواطنًا بريطانيًا.

وقدر شويجو أن “العمل في مصلحة القوات المسلحة الأوكرانية هو 410 أجهزة عسكرية وفضائية تابعة لحلف الناتو ومزدوجة الغرض”.

وزير الدفاع الروسي الناتو حلف شمال الأطلسي روسيا أوكرانيا

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