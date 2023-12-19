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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: لابد من هزيمة بوتين في أوكرانيا

كاميرون
كاميرون

جدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، التأكيد على دعم فرنسا والمملكة المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال كاميرون إن الدعم البريطاني والفرنسي سيستمر “مهما استغرق الأمر”، معتبرا أنه من “الضروري” إلحاق الهزيمة بالرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكر موقع “كويت نيوز” الإخباري.

وجاءت تصريحاته وسط تصاعد القلق في كييف إزاء تململ لدى دول الغرب بشأن الحرب ضد روسيا بعد سنتين تقريبا على بدء الغزو في فبراير 2022.

وذكر عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس أن “بريطانيا وفرنسا من أشد المؤيدين لأوكرانيا، وسنواصل ذلك مهما استغرق الأمر”.

وأكد أنه إذا استمر ذلك الدعم “ليس لدي شك في خسارة بوتين ومن الضروري أن يخسر”.

 

الرئيس فلاديمير بوتين بريطانيا وفرنسا ديفيد كاميرون فبراير 2022 كاترين كولونا

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