مستشار زيلينسكي السابق: أوكرانيا فقدت كرامتها وتتجه نحو كارثة

قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا فقدت كرامتها وتتجه نحو كارثة على خلفية انخفاض المساعدات الغربية.

وكتب أريستوفيتش، عبر تطبيق “تليجرام”: “المعجزة لم تحدث.. الغرب لم يوافق على مساعدة أوكرانيا.. بدأت الإشارات تصل إلى المجتمع بأنه ليس كل شيء ورديا كما بدا قبل شهر.. التعبئة المحتملة للنساء مع إغلاق الحدود أمام الجميع، ومشاكل في الاقتصاد، وزيادة التعبئة العامة، ومشاكل في الجبهة، ومشاكل في المساعدة التي نعتمد عليها تماما.. لقد بدأنا بالفعل في التعب”.

كما تساءل المستشار السابق للرئيس الأوكراني، عما ينتظر أوكرانيا، لأن “البلاد فقدت قدرتها الدفاعية بسبب الافتقار إلى الدافع والقدرة على السيطرة على الدولة، وتواصل روسيا الحفاظ على إمكانات هجومية، بعد تحفيز الأفراد، وإنتاجها الخاص من المعدات والذخيرة”.

وأضاف: “الرأي العام متأخر ثلاثة أشهر عن العمليات الحقيقية، لذلك ستبدأ الأغلبية في إدراك ما نحن فيه بمنتصف مارس أننا نتجه نحو كارثة... نحن نحصد ثمار تهورنا وغبائنا وجشعنا ونفاقنا وفقدان كرامتنا، التي مسحنا بها الأرضيات في أروقة الرعاية حتى فقدناها تماما”.