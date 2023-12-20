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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف عن أول هزيمة كبرى لحلف الناتو منذ 1949

حلف الناتو
حلف الناتو

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن برين، إن استسلام أوكرانيا سيكون أول هزيمة كبيرة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” منذ تأسيس الحلف.

وحسب موقع “Weapons and Strategy” الأمريكي، قال برين: “إذا استسلمت أوكرانيا ، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن الناتو سيعاني من هزيمة كبيرة، وهي الأولى منذ إنشاء الحلف في أبريل 1949”.

ولفت إلى أن “الناتو، مثل أوكرانيا نفسها، يمر الآن بأوقات عصيبة: لا يمكن للدول المشاركة تجنيد العدد اللازم من الأشخاص لقواتها المسلحة، وقد أظهرت معداتها العسكرية نتائج سيئة خلال الصراع مع روسيا”.

وأمس، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لها قوات عسكرية على الأرض في الصراع الأوكراني.

وأوضح شويجو، أن أفراداً عسكريين غربيين يقومون بتشغيل أنظمة أسلحة معينة، وأن مئات من الأقمار الصناعية التابعة للكتلة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة توفر بيانات المراقبة لكييف.

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وذكر وزير الدفاع الروسي، أن “أعضاء خدمة الناتو يقومون بشكل مباشر بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية التكتيكية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة في أوكرانيا”.

أوكرانيا حلف شمال الأطلسي الناتو روسيا حلف الناتو

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