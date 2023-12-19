مواجهة الناتو.. شويجو يكشف عن أهم أهداف الجيش الروسي في 2024

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن إحدى أولويات الجيش الروسي لعام 2024 هي أخذ التهديد المتمثل في توسع حلف الناتو شرقاً في الاعتبار بشكل كامل عند تنفيذ أنشطة التدريب القتالي.

وأشار شويجو إلى أن أولوية القوات المسلحة الروسية لعام 2024 هي مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: “تحتاج القوات الروسية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في سوريا وقره باج في وضع متغير، وأن تأخذ في الاعتبار التهديد المتمثل في توسع الناتو بشكل أكبر إلى الشرق أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية العملياتية والقتالية”.

وتابع وزير الدفاع الروسي، أن التحضير لتدريب القيادة والأركان في Ocean 2024 وإجراؤه يمثل أولوية أخرى.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع، إن حلف الناتو كثف أنشطته بشكل كبير، مع انتشار قوات أمريكية كبيرة على الحدود الروسية.

وأشار إلى أنه في عام 1991، وعد الغرب الزعيم السوفييتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف بأن الناتو لن يتوسع إلى الشرق ومع ذلك لم يعد أحد يحاول إخفاء الطبيعة العدوانية للحف خلف الخطاب الدفاعي.