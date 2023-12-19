اتهام خطير لأمريكا.. بوتين يكشف نوايا روسيا بشأن شن حرب على أوروبا

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة باستغلال أوروبا لمصالحها الخاصة؛ مؤكدا أن روسيا لا تخطط لحرب على أوروبا.

كما أخبر بوتين كبار مسؤولي الدفاع أن روسيا ستمضي قدما من مصالحها الخاصة عند التعامل مع أوكرانيا، بغض النظر عن محاولات كييف لإبرام أي اتفاقات.

وشدد على أن العضوية الأوكرانية في حلف شمال الأطلسي "غير مقبولة لروسيا في غضون 10 سنوات، وليس في 20".

وقال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر لكبار مسؤولي الدفاع اليوم الثلاثاء، إن روسيا ترفع مستوى ترسانتها النووية وتحافظ على قواتها الاستراتيجية على أعلى مستوى من الاستعداد حيث يشن الغرب "حربا هجينة" ضدها.

وأكد أن موسكو ستواصل ما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وأن جميع المحاولات لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا قد انهارت.