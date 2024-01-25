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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الشتوية على الأنحاء كافة، ومن المتوقع أن يسود، يوم الجمعة الموافق 26 يناير، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل طقس الجمعة 26 يناير

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، كما متوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرفة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وتناول المشروبات الدافئة منعًا للإصابة بنزلات البرد الحادة خلال هذه الفترة من العام. كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الطقس شديد البرودة خلال الساعات المقبلة، الذي يتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر طوبة وهو الأكثر برودة في شهور فصل الشتاء.

 

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية بتجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا للإصابة بحوادث الصعق، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الإدارية 19 12
6 أكتوبر 20 12
بنهــــا 19 13
دمنهور 18 12
وادي النطرون 18 12
كفر الشيخ 19 13
المنصورة 18 12
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 12
طنطا 17 11
دمياط 19 13 
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 11
السويس 20 12
العريش 20 11
رفح 19 10
رأس سدر 20 11
نخل 18 05
كاترين 16 03
الطور 20 13
طابا 20 12
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 18 12
العلمين الجديدة 17 11
مطروح 17 11
السلوم 17 12
سيوة 17 07
رأس غارب 21 12
الغردقة 22 13
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 23 15
حلايب 19 16
أبو رماد 23 16 
رأس حدربة 21 17
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08 
الأقصر 20 09
أسوان 21 11
الوادى الجديد 21 08
أبوسمبل 21 11

الأرصاد امطار سقوط الأمطار هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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