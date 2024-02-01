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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

صدى البلد

كشفت صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، تتجدد السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تتساقط معها أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تتكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

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الظواهر المتوقعة يوم الخميس 1 فبراير

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس يوم الخميس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ، شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد .


وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

فيما كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن  حالة الطقس الأسبوع الجاري، ونحن في الأيام العشرة الأخيرة من شهر طوبة، وفي أيام شديدة البرودة ليلًا مائلة للدفء نهارا. وأضاف أننا فعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف وأهمها: زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل أو الفرق بين درجة حرارة الأيام ، مع زيادة حدة التقلبات المفاجئة في المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافئ الي شديد البرودة .
 

وأوضح أن أهم ما يميز الطقس زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحا وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلًا، مع تذبذبات في سرعات الرياح واللي احيانا محملة بالأتربة والرمال الدقيقة. وقال الدكتور محمد علي فهيم ، إن المنخفض القطبي حتى أول فبراير .

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى


القاهرة 15 08
العاصمة الادارية 15 07
6 اكتوبر 15 06
بنهــــا 15 08
دمنهور 15 08
وادى النطرون 15 07
كفر الشيخ 14 08
المنصورة 14 08
الزقازيق 15 09
شبين الكوم 15 08
طنطا 14 08
دمياط 15 07 
بورسعيد 16 09
الإسماعيلية 16 07
السويس 16 07
العريش 14 07
رفح 14 07
رأس سدر 16 08
نخل 13 01-
كاترين 09 03-
الطور 18 08
طابا 14 07
شرم الشيخ 19 12
الاسكندرية 15 08
العلمين الجديدة 14 08
مطروح 15 08
السلوم 13 08
سيوة 13 04
رأس غارب 18 11
الغردقة 18 10
سفاجا 18 10
مرسى علم 19 10
شلاتين 22 14
حلايب 21 13
أبو رماد 21 14 
رأس حدربة 21 15
الفيوم 15 07
بني سويف 15 06
المنيا 14 04
أسيوط 15 04
سوهاج 15 05
قنا 17 06 
الأقصر 16 06
أسوان 17 08
الوادى الجديد 18 04
أبوسمبل 17 08

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة امطار الظواهر المتوقعة

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