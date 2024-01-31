72 ساعة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس | فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقال محمود شاهين، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومستمرة معنا على مدار الأسبوع.

وأضاف أن هناك أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، لافتا أن هناك انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية.

واسترسل الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: نشاط الرياح يزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية، موضحا: هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحب لسحب ممطرة.

وتابع: انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الساعات القادمة، ومازالت فرص سقوط الأمطار مستمرة لكن على فترات متقطعة، وحالة عدم الاستقرار مستمرة خلال الـ72 ساعة القادمة بأمطار متفاوتة الشدة.

