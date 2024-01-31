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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد لسكان هذه المحافظات

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أمطار متواجدة في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والقليوبية، وبعض المناطق من الجيزة، متفاوتة الشدة تختلف من منطقة إلى أخرى، ومستمرة خلال الساعات المقبلة، وخلال الـ 48 ساعة المقبلة. 

أمطار غزيرة بهذه المحافظات 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن محافظة مطروح والإسكندرية تشهد أمطار غزيرة ورعدية، مستمرة يومي الخميس والجمعة أيضا، لافتة إلى أن أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط تشهد أمطار. 

وتابعت، أن الأمطار مستمرة في الفترة الراهنة بشكل غزير على عدد من المحافظات، ولاسيما المحافظات الساحلية، مشددة على أن الأمطار مستمرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة. 

الأرصاد الأرصاد الجوية امطار غزيرة عزة مصطفي برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد الأمطار مستمرة

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