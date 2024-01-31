عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت الأرصاد السعودية أن هناك عدة ‏مناطق من شمال ‌المملكة⁩ ستشهد خلال الساعات القادمة أجواء ثلجيّة ودرجات حرارة صفرية حتى يوم الجمعة.

كان المركز الوطني السعودي للأرصاد ذكر في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن سماء المملكة تكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

لأول مرة منذ 10 سنوات| بلومبرج: أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

ترشيحاتنا

الداخلية تعلن عن 3 أماكن جديدة فى المولات توفر خدمة استخراج الأوراق الثبوتية

تفاعلات كيميائية.. التحريات تكشف مفاجأة في حادث مصنع صابون الطالبية| فيديو

آثار مدمرة ومروعة لـ حادث انفجار الطالبية.. فيديو

خطر المجاعة بغزة.. الصحة العالمية تطلق دعوة عاجلة للدول لتمويل الأونروا

يوم السبت.. إعلان هام من مرتضى منصور| خبر مفرح

تطورات حادث الطالبية.. التحفظ على والد وشقيق مالك مصنع الصابون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

ملابس صيفية.. علا رشدي تثير الجدل رفقة زوجها| شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ