السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

ذكرت الأرصاد السعودية أن هناك عدة ‏مناطق من شمال ‌المملكة⁩ ستشهد خلال الساعات القادمة أجواء ثلجيّة ودرجات حرارة صفرية حتى يوم الجمعة.

كان المركز الوطني السعودي للأرصاد ذكر في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن سماء المملكة تكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.