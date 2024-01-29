الأرصاد: الخميس المقبل نسجل أقل درجة حرارة في الشتاء

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت “غانم”، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة بسبب تعرضنا لكتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، "هناك فرص لسقوط الأمطار، وشهدنا اليوم سقوط أمطار على المحافظات الساحلية، وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع".

وتابعت "سوف نشهد أجواء باردة في فترات النهار وشديدة البرودة ليلا، وسيكون هناك نشاط للرياح في المحافظات بما يجعلنا نشعر بمزيد من البوردة".

وأكملت "فرص سقوط الأمطار مستمرة من متوسطة لغزيرة على محافظات الوجه البحري"، موضحة "الخميس المقبل سنسجل اقل درجة حرارة في فصل الشتاء وتقدر بـ 15 درجة مئوية".