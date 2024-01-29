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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصحوبة بأمطار غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا| الطقس

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد اعتبارا من غد الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالبلاد.

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس غدا، سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

ويصاحب ذلك خلال الطقس غدا، نشاط رياح على مختلف المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

وتكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مضطربة، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار.

 

وحول تفاصيل مناطق الأمطار خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية

- أمطار متوسطة الشدة، على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الغربية - الشرقية - المنوفية ) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية  15  للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء 20  للعظمى والصغرى 12 درجات

شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 20  للعظمى والصغرى 8 درجات

 

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس غدا حالة الطقس

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