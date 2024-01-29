أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات وأخبار هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم سوف يكون هناك مزيد من الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك تعمقا للمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت “غانم”، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك زيادة في كميات وفرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض اليوم عن الأيام الماضية بمعدل 2_3 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن المحافظات و المناطق الشمالية سوف يزيد بها التأثر اليوم بإنخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك نشاط للرياح اليوم في المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة.

وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح اليوم تتراوح بين 30_40 كيلو مترا على الساعة، مضيفة أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة و غزيرة على الأسكندرية، و قد تصل إلى امطار رعدية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

منخفض جوي

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم نشهد تعمقا بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا بشكل كبير، مع تعمق المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، نشهد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل الهوائية منخفضة بشكل كبير بدرجات حرارتها، وبالتالي من اليوم نشهد مزيدا من الانخفاض بقيم درجات الحرارة معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 16 درجة مئوية خلال فترة النهار وهي تعتبر أقل درجة حرارة متوقع أن تشهدها البلاد خلال فضل الشتاء، موضحة أنه مع انخفاض قيم درجات الحرارة يوجد نشاطا نسبيا للرياح سرعاته تختلف من محافظة لأخرى، ولكن نشاط الرياح يكون موجود على أغلب محافظات الجمهورية.

وحذرت من التقلبات الجوية وقالت إن سرعات الرياح تتراوح بين 30 لـ45 كم/ساعة مما يؤدي لمزيد من الشعور ببرودة الطقس، فالأجواء باردة على أغلب محافظات شمال البلاد، مائلة للبرودة على شمال الصعيد، ودافئة على المناطق الجنوبية، سواء جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا بقيم درجات الحرارة.