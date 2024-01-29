عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات وأخبار هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

الأرصاد تعلن اضطراب الملاحة في البحر المتوسط وارتفاع للأمواج بين 3 لـ4 أمتار

أمطار بالقاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس بالمحافظات

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة 

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم سوف يكون هناك مزيد من الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك تعمقا للمنخفض الجوي  في طبقات الجو العليا.

وأضافت “غانم”، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك زيادة في كميات وفرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض اليوم عن الأيام الماضية بمعدل 2_3 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن المحافظات و المناطق الشمالية سوف يزيد بها التأثر اليوم بإنخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك نشاط للرياح اليوم في المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة.

وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح اليوم تتراوح بين 30_40 كيلو مترا على الساعة، مضيفة أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة و غزيرة على الأسكندرية، و قد تصل إلى امطار رعدية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

منخفض جوي 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم نشهد تعمقا بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا بشكل كبير، مع تعمق المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، نشهد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل الهوائية منخفضة بشكل كبير بدرجات حرارتها، وبالتالي من اليوم نشهد مزيدا من الانخفاض بقيم درجات الحرارة معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضافت منار غانم،  أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 16 درجة مئوية خلال فترة النهار وهي تعتبر أقل درجة حرارة متوقع أن تشهدها البلاد خلال فضل الشتاء، موضحة أنه مع انخفاض قيم درجات الحرارة يوجد نشاطا نسبيا للرياح سرعاته تختلف من محافظة لأخرى، ولكن نشاط الرياح يكون موجود على أغلب محافظات الجمهورية.

وحذرت من التقلبات الجوية وقالت إن سرعات الرياح تتراوح بين 30 لـ45 كم/ساعة مما يؤدي لمزيد من الشعور ببرودة الطقس، فالأجواء باردة على أغلب محافظات شمال البلاد، مائلة للبرودة على شمال الصعيد، ودافئة على المناطق الجنوبية، سواء جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا بقيم درجات الحرارة.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة امطار اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

CNN تكشف مصير الجنود الأمريكيين الـ8 المصابين جراء استهداف قاعدتهم في الأردن

ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟ دار الإفتاء ترد

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض مقابلة مدير الأونروا ويطالبه بالاستقالة

وزير الداخلية يستقبل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة

التنظيم والإدارة: وظائف جديدة يعلن عنها الجهاز بعد غد

NBC: مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل تتفق على مسودة وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

ضيق وقصير جدا .. نانسي عجرم بإطلالة جريئة مثيرة للجدل | شاهد

قشر هذه الفاكهة يحميك من أخطر الأمراض.. القلب والسرطان أبرزها

فيديو

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ