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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انخفاض حرارة محصلش .. تحذير عاجل من الأرصاد

الأرصاد
الأرصاد

أكد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم نشهد تعمقا بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا بشكل كبير، مع تعمق المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، نشهد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل الهوائية منخفضة بشكل كبير بدرجات حرارتها، وبالتالي من اليوم نشهد مزيدا من الانخفاض بقيم درجات الحرارة معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب الأنحاء.

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وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 16 درجة مئوية خلال فترة النهار وهي تعتبر أقل درجة حرارة متوقع أن تشهدها البلاد خلال فضل الشتاء، موضحة أنه مع انخفاض قيم درجات الحرارة يوجد نشاطا نسبيا للرياح سرعاته تختلف من محافظة لأخرى، ولكن نشاط الرياح يكون موجود على أغلب محافظات الجمهورية.

وحذرت من التقلبات الجوية وقالت إن سرعات الرياح تتراوح بين 30 لـ45 كم/ساعة مما يؤدي لمزيدا من الشعور ببرودة الطقس، فالأجواء باردة على أغلب محافظات شمال البلاد، مائلة للبرودة على شمال الصعيد، ودافئة على المناطق الجنوبية، سواء جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا بقيم درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 12
العاصمة الإدارية 16 11
6 أكتوبر 16 11
بنهــــا 16 12
دمنهور 15 11
وادي النطرون 16 11
كفر الشيخ 16 12
المنصورة 16 12
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 16 12
طنطا 17 11
دمياط 17 12
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 17 11
السويس 16 11
العريش 18 10
رفح 17 9
رأس سدر 20 10
نخل 15 4
كاترين 11 1
الطور 20 13
طابا 16 12
شرم الشيخ 21 14
الإسكندرية 16 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 16 11
السلوم 17 11
سيوة 18 9
رأس غارب 20 12
الغردقة 21 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 22 14
شلاتين 22 15
حلايب 22 16
أبو رماد 24 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 17 8
بني سويف 18 7
المنيا 19 7
أسيوط 19 6
سوهاج 20 8
قنا 20 9
الأقصر 21 9
أسوان 22 10
الوادي الجديد 20 8
أبوسمبل 22 10

 

الأرصاد الأرصاد الجوية المنخفض الجوي درجات الحرارة التقلبات الجوية

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