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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر المواطنين: كتل هوائية قادمة من أوروبا

صدى البلد

تشهد الأحوال الجوية اليوم انخفاض في درجات الحرارة، وأن اليوم هناك أمطار، ورياح قادمة من أوروبا، بعد أن كانت البلاد تتأثر برياح قادمة من الصحراء.

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الأرصاد: أمطار بـ 10 محافظات حتى نهاية الأسبوع

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صقيع وأمطار.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وهذه الظواهر الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في درجات الحرارة، بداية من الأمس، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 19 درجة مئوية، مشيرة إلى تأثر البلاد امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس.

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،»: «نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما يساعد في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة»، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وأشارت إلى سقوط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما أن الأجواء سوف تكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، بينما تصل إلى حد الصقيع، في مناطق بوسط سيناء والوادي الجديد، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية يوميا.

ولفتت إلى اعتدال سرعات الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط، منوهة بتواصل الأجواء الشتوية مع سقوط الأمطار حتى بداية الأسبوع المقبل، موضحة: «طقس غير مستقر على غرب البلاد يمتد إلى باقي الأنحاء اعتبارا من الثلاثاء».
 

  أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، نوهت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا، بعد أن كانت البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.

وأضاف عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أنه على مدار الأيام الماضية كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن اليوم هناك انخفاضات بدرجات الحرارة.

الجو غائم


ولفت إلى أن البلاد اليوم ستتأثر بـ سحب، تجعل الجو غائم، وسيكون هناك فرص لـ الأمطار من اليوم لـ نهاية الأسبوع، وأن الأمطار ستكون متوسطة، على محافظات " مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط وبورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية".


وكشف أن القاهرة وشمال الصعيد، سيكون بها أمطار ولكن مختلفة من مكان لـ مكان، ولكن بشكل عام هناك أمطار لـ نهاية الأسبوع.
 

 

درجات الحرارة امطار رياح الأرصاد الأرصاد الجوية

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