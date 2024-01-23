الأرصاد: أمطار بـ 10 محافظات حتى نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، نوهت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا، بعد أن كانت البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.



وأضاف عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أنه على مدار الأيام الماضية كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن اليوم هناك انخفاضات بدرجات الحرارة.



ولفت إلى أن البلاد اليوم ستتأثر بـ سحب، تجعل الجو غائم، وسيكون هناك فرص لـ الأمطار من اليوم لـ نهاية الأسبوع، وأن الأمطار ستكون متوسطة، على محافظات " مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط وبورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية".



وكشف أن القاهرة وشمال الصعيد، سيكون بها أمطار ولكن مختلفة من مكان لـ مكان، ولكن بشكل عام هناك أمطار لـ نهاية الأسبوع.

