عواصف رملية وترابية لمدة 48 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن الهيئة كشفت في بيان لها أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد تختلف، فبدلا من أن كان قادمة من الصحراء، ستكون قادمة من جنوب أوروبا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن البلاد من اليوم تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وأن البلاد مع فترات الظهيرة ستشهد رياح.

ولفتت إلى أن الأيام المقبلة سيشعر الجميع بفارق درجات الحرارة، وغدا درجة الحرارة ستسجل 18، وهناك منخفض جوي سيؤثر على البلاد، فاليوم هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

عواصف رملية وترابية لمدة 48 ساعة

وأشارت إلى أن نشاط الرياح اليوم سينتج عنه عواصف رملية وترابية، على الأماكن المكشوفة والمفتوجة، وأن غدًا سيكون هناك هناك استمرار لـ نشاط الرياح، بمعظم محافظات الجمهورية، ولذلك على الجميع توخي الحذر.

وأوضحت أن الأمطار اليوم ستكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وقد تصل اليوم لـ القاهرة ولكن في المساء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، و بارد على باقي الأنحاء.

طقس اليوم الإثنين

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 20 15

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 15

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 20 14

طنطا 20 14

دمياط 21 15

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 21 15

العريش 21 14

رفح 21 14

رأس سدر 23 12

نخل 24 5

كاترين 18 3

الطور 25 12

طابا 24 13

شرم الشيخ 28 16

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 18 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 26 16

الغردقة 27 15

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 16

شلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 8

أسيوط 22 8

سوهاج 23 9

قنا 26 11

الأقصر 27 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 07

أبوسمبل 26 11