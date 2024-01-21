الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية وسقوط أمطار بدءا من الغد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات الطبيعية وكذلك الأجواء كانت دافئة مع سطوع أشعة الشمس لساعات طويلة.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بداية من الغد، تسجل درجات الحرارة انخفاضا من 4 لـ 5 درجات، مقارنة باليوم، والأسبوع الماضي، وغدًا من المتوقع أن تسجل القاهرة 20 درجة وتنخفض درجات الحرارة مرة أخرى مع نهاية الأسبوع، مشددة على أن هناك انخفاضات متتالية في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة سيكون هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة بشكل خاص على الطرق المفتوحة والصحراوية، وسيكون هناك سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتبدأ غدًا وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكون هناك هطول لأمطار خفيفة على القاهرة مساء الغد.

وأضافت أن البحر الأحمر غير مهيئ للملاحة، مؤكدة أنه بداية من الثلاثاء ستمتد الأمطار وتشمل كل المحافظات الداخلية والتقلبات الجوية والأمطار ونشاط الرياح ستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ووجهت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية.