تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "بداية من الغد يكون هناك منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، مصاحب لبعض التقلبات الجوية".

أضافت: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات"، موضحة: "سيكون هناك نشاط للرياح وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة، ويكون نشاط الرياح مصاحب له بعض الرمال والأتربة المثارة".

أشارت: "ستكون هناك أمطار متفاوتة الشدة بداية من الغد، على محافظة مطروح، وتمتد للإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ثم باقي محافظات الوجه البحري، ومن الممكن أن تتعرض القاهرة مساء غد لسقوط أمطار خفيفة".